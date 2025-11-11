Propagandă extremă. FSB spune că a dejucat deturnarea spre România a unui avion de luptă al Rusiei dotat cu o rachetă Kinjal

11-11-2025 | 11:39
mig 31
FSB a transmis marți că a dejucat o operațiune ucraineană de deturnare a unui avion de luptă al Rusiei care transporta o rachetă hipersonică Kinjal către România. Acțiunea de propagandă a Moscovei spune că și englezii erau implicați în operațiune.

 

Cristian Anton

Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a transmis marți dimineață că ar fi dejucat o operațiune a Ucrainei de deturnare spre România a unui avion de luptă MiG-31 al Forțelor Aerospațiale Ruse care transporta o rachetă hipersonică Kinjal, scrie ediția rusă a BBC.

Marți dimineață, Centrul de Relații Publice al FSB a emis o declarație în care susținea că agenția de informații ar fi „descoperit și dejucat” o operațiune a Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina „de deturnare a unui avion de vânătoare supersonic de mare altitudine MiG-31 al Forțelor Aerospațiale Ruse, care transportă racheta hipersonică aer-aer Kinjal”, informează BBC.

Potrivit sursei citate, FSB susține că ofițerii de informații militare ucraineni au încercat să recruteze piloți ruși promițându-le că le vor plăti 3 milioane de dolari.

Ca de obicei, rușii nu oferă nicio dovadă

Agenția de informații a plănuit ulterior să trimită o aeronavă înarmată cu o rachetă Kinjal în zona de desfășurare a celei mai mari baze aeriene NATO din sud-estul Europei, situată la Constanța, România, unde ar fi putut fi doborâtă de sistemele de apărare aeriană”, a declarat FSB, citat de Interfax.

viktor orban robert fico
Viktor Orban preia din nou propaganda Kremlinului: Uniunea Europeană vrea război, suntem oprimați ca în comunism

În comunicatul său de presă, serviciul de informații rus a menționat și „serviciile de informații britanice”, care ar fi fost implicate în planificarea unei „provocari la scară largă”.

FSB nu a furnizat nicio dovadă – remarcă BBC. De asemenea, Ucraina nu a comentat încă declarația agenției de informații ruse.

Speranța României în tenis pentru anul 2026: la 19 ani, a urcat sute de locuri în clasamentul WTA
Speranța României în tenis pentru anul 2026: la 19 ani, a urcat sute de locuri în clasamentul WTA
Propaganda rusă profită de explozia de la Ploiești și aruncă vina pe Ucraina
Propaganda rusă profită de explozia de la Ploiești și aruncă vina pe Ucraina

Propaganda rusă a lansat o nouă campanie de dezinformare, prin care dă vina pe Ucraina pentru incidentul de la rafinăria Lukoil din Ploiești și o explozie similară în Ungaria. Mai mult, Kremlinul inventează o explozie și în Slovacia.

Viktor Orban preia din nou propaganda Kremlinului: Uniunea Europeană vrea război, suntem oprimați ca în comunism
Viktor Orban preia din nou propaganda Kremlinului: Uniunea Europeană vrea război, suntem oprimați ca în comunism

Viktor Orban preia din nou discursul Kremlinului, repetând într-o variantă personală dezinformarea flagrantă a Moscovei: Uniunea Europeană vrea război, iar „cei care nu se supun dictaturii de la Bruxelles sunt oprimați ca în comunism”.  

Bani de la Moscova și propagandă pentru a manipula scrutinul din R. Moldova. Cum s-a infiltrat un reporter BBC în „rețea”
Bani de la Moscova și propagandă pentru a manipula scrutinul din R. Moldova. Cum s-a infiltrat un reporter BBC în „rețea”

Tensiunea din Republica Moldova crește de la o zi la alta. Procurorii de la peste 250 de adrese, inclusiv în patru penitenciare, sunt vizați într-un dosar penal privind pregătirea unei destabilizări în masă, coordonate din Rusia.

Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova. O rețea pro-rusă, legată de oligarhul Ilan Șor, demascată de BBC
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova. O rețea pro-rusă, legată de oligarhul Ilan Șor, demascată de BBC

BBC a descoperit o amplă rețea pro-rusă care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova. Rețeaua finanțată de Moscova, plătea participanți pentru propagandă online, sondaje neoficiale și manipulare a opiniei publice.

Cum funcționa rețeaua de propagandă prorusă „Portal Kombat” care l-a promovat pe Călin Georgescu. Detalii din rechizitoriu
Cum funcționa rețeaua de propagandă prorusă „Portal Kombat” care l-a promovat pe Călin Georgescu. Detalii din rechizitoriu

Procurorii au detaliat în rechizitoriul prin care fostul candidat la Președinție Călin Georgescu a fost trimis în judecată modul în care ecosistemul de propagandă și dezinformare al Federației Ruse a fost folosit în contextul anului electoral 2024.

Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu: Declaraţia ei a fost nefericită
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu: Declaraţia ei a fost nefericită

Preşedintele Nicuşor Dan a comentat marţi disputa dintre magistraţi şi vicepremierul Oana Gheorghiu, considerând că declaraţia acesteia despre pensiile magistraţilor a fost nefericită, iar reacţia CSM, care a sesizat Parchetul, a fost exagerată.

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare
30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2005. Acesta a fost anul în care România era pusă la încercare. De două ori — de ape și de propriile limite.

Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

CSM a depus o plângere pe numele Oana Gheorghiu acuzând-o că a încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor „într-un mod iresponsabil şi populist” după declarațiile despre pensiile magistraților.

