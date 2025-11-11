Propagandă extremă. FSB spune că a dejucat deturnarea spre România a unui avion de luptă al Rusiei dotat cu o rachetă Kinjal

FSB a transmis marți că a dejucat o operațiune ucraineană de deturnare a unui avion de luptă al Rusiei care transporta o rachetă hipersonică Kinjal către România. Acțiunea de propagandă a Moscovei spune că și englezii erau implicați în operațiune.

Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a transmis marți dimineață că ar fi dejucat o operațiune a Ucrainei de deturnare spre România a unui avion de luptă MiG-31 al Forțelor Aerospațiale Ruse care transporta o rachetă hipersonică Kinjal, scrie ediția rusă a BBC.

”Marți dimineață, Centrul de Relații Publice al FSB a emis o declarație în care susținea că agenția de informații ar fi „descoperit și dejucat” o operațiune a Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina „de deturnare a unui avion de vânătoare supersonic de mare altitudine MiG-31 al Forțelor Aerospațiale Ruse, care transportă racheta hipersonică aer-aer Kinjal”, informează BBC.

Potrivit sursei citate, FSB susține că ofițerii de informații militare ucraineni au încercat să recruteze piloți ruși promițându-le că le vor plăti 3 milioane de dolari.

Ca de obicei, rușii nu oferă nicio dovadă

„Agenția de informații a plănuit ulterior să trimită o aeronavă înarmată cu o rachetă Kinjal în zona de desfășurare a celei mai mari baze aeriene NATO din sud-estul Europei, situată la Constanța, România, unde ar fi putut fi doborâtă de sistemele de apărare aeriană”, a declarat FSB, citat de Interfax.

În comunicatul său de presă, serviciul de informații rus a menționat și „serviciile de informații britanice”, care ar fi fost implicate în planificarea unei „provocari la scară largă”.

FSB nu a furnizat nicio dovadă – remarcă BBC. De asemenea, Ucraina nu a comentat încă declarația agenției de informații ruse.

