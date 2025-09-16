Rechizitoriul procurorilor: Ecosistemul de propagandă rusă Pravda, „Portal Kombat”, pentru promovarea lui Călin Georgescu

16-09-2025 | 16:03
Calin Georgescu

Procurorii au detaliat în rechizitoriul prin care fostul candidat la Președinție Călin Georgescu a fost trimis în judecată modul în care ecosistemul de propagandă și dezinformare al Federației Ruse a fost folosit în contextul anului electoral 2024.

În anchetă, procurorii prezintă o operațiune coordonată de influențare a opiniei publice românești prin intermediul unor publicații proruse înființate special în acest scop, se arată în rechizitoriu, potrivit news.ro.

Infrastructura de propagandă pregătită dinainte

Potrivit procurorilor, începând cu luna martie 2024, au fost înregistrate noi publicații proruse pe spațiul autohton, precum ro.news-pravda.com, pravda-ro.com și nymagazin.ro. Aceste platforme au fost create pentru a consolida credibilitatea și a genera trafic autohton înainte de scrutinele electorale.

„Pe palierul interferențelor informaționale străine a fost relevat interesul actorilor ostili privind succesiunea evenimentelor în cadrul scrutinelor electorale din 2024. În acest context, a fost instrumentalizat ecosistemul de propagandă și dezinformare al Federației Ruse prin intermediul căruia au fost abordate temele curente într-o manieră maliţioasă", afirmă procurorii în rechizitoriul prin care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane au fost trimise în judecată.

Portal Kombat - rețeaua europeană de dezinformare

Anchetatorii au identificat că „ecosistemul Pravda face parte dintr-un grup coordonat, Portal Kombat, creat pentru a răspândi propagandă prorusă în Europa și alte regiuni, la nivelul anului 2023 fiind lansate 30 de site-uri similare în diferite state, iar în anul 2024, 19 astfel de site-uri la nivelul Uniunii Europene".

horatiu potra
Procuror general: ”Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia”. Complicele lui Georgescu la tentativă de lovitură de stat

Articolele diseminate de Pravda România au fost aliniate obiectivelor strategice ale Federației Ruse, precum justificarea agresiunii împotriva Ucrainei, slăbirea coeziunii în cadrul Uniunii Europene și portretizarea imaginii Federației Ruse drept potențial partener, susțin anchetatorii.

Intensificarea campaniei în perioada decisivă

Activitatea de propagandă s-a intensificat în perioada critică a alegerilor. „În perioada 25 noiembrie - 06 decembrie 2024, Pravda România și-a intensificat activitatea, publicând 230 de articole, care au vizat subiecte precum rezultatul alegerilor și retorici naționalist-extremiste, indicându-l ca principal exponent pe candidatul Călin Georgescu", arată documentul procurorilor.

Promovarea "României Mari"

O tactică particulară a fost identificată pe portalul Pravda din Republica Moldova. „La 01 decembrie 2024, a fost inserat un pliant propagandistic reprezentând imaginea «României Mari» în care se regăsesc teritoriile Republicii Moldova și ale regiunii Cernăuți. În cadrul pliantului a fost regăsit un cod QR care direcționa utilizatorii către site-ul www.calingeorgescupresedinte.ro, unde erau promovate elemente privind programul electoral al candidatului, precum și îndemnuri de susținere a acestuia", precizează ancheta.

Țintirea comunităților specifice

Procurorii relevă că „retorica a fost preluată atât pe canalele de comunicare din spațiul rus, respectiv la nivelul unor canale de Telegram și publicații locale, cât și pe canale de Telegram active în Serbia și Republica Moldova, fiind vizate comunitățile proruse lipovene și rutene din România, cu scopul de întări percepția eronată de stat expansionist asupra României".

Tactici de manipulare și dezinformare

Pe lângă promovarea directă a candidatului Georgescu, Pravda a mai exploatat teme precum denaturarea unui comunicat de presă al Departamentului de Stat al SUA privind interferența Federației Ruse în alegerile din România și declarații prin care Georgescu și-a reafirmat poziția anti-Ucraina în contextul războiului. Procurorii susțin că efectul anticipat a fost „inducerea unor stări de confuzie și teamă la nivelul populației".

De asemenea, sentimentele panicarde privind politica de apărare a NATO în contextul conflictului din Ucraina au fost amplificate prin intermediul unui articol care promova un material video în cadrul căruia a fost evidențiată o coloană de vehicule militare cu însemnele României, arată sursa citată.

Sursa: News.ro

