Procurorul general al Washington DC l-a dat în judecată pe Trump pentru ”preluarea ostilă” a capitalei Statelor Unite

15-08-2025 | 20:19
Procurorul general al Washington DC l-a dat în judecată pe președintele Donald Trump, pe care îl acuză de ”preluarea ostilă” a capitalei Statelor Unite ale Americii.

Cristian Anton

Procurorul general al Washington DC, Brian Schwalb, a depus vineri o acţiune în justiţie împotriva administraţiei Donald Trump pentru a opri ceea ce a numit "preluarea ostilă" de către preşedintele american a controlului asupra forţelor de poliţie din capitala SUA, cu scopul de a combate criminalitatea în creştere, relatează AFP şi Reuters.

La începutul acestei săptămâni, Trump a anunţat că plasează forţele de ordine din capitala Washington sub controlul administraţiei sale şi că desfăşoară în oraş militari ai Gărzii Naţionale, măsuri excepţionale pentru acest oraş despre care liderul de la Casa Albă spune că este "cucerit de bande violente şi criminali însetaţi de sânge" şi pe care doreşte să "îl cureţe".

Cu toate acestea, statisticile oficiale arată o scădere a ratei criminalităţii în capitala americană. Potrivit primarului democrat al Washington DC, Muriel Bowser, infracţiunile violente au atins în 2024 cel mai scăzut nivel din ultimii peste 30 de ani.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a anunţat joi că va numi un nou "şef al serviciilor de urgenţă" ale poliţiei.

donald trump
Trump, înaintea întâlnirii cu Putin: Voi ști din primele două, trei, patru, cinci minute dacă va fi una bună sau una proastă

În plângerea depusă, procurorul general al Washington D.C., Brian Schwalb, acuză administraţia Trump că "a preluat în mod ilegal controlul operaţional asupra poliţiei din Washington D.C., inclusiv prin ocuparea de poziţii în lanţul de comandă şi emiterea de directive politice".

”Afront la adresa demnității și independenței” celor din Washington DC

Schwalb solicită suspendarea deciziei procurorului general al SUA şi cere instanţei să decidă că Donald Trump şi-a depăşit autoritatea asupra oraşului.

"Acţiunile întreprinse de administraţia (Trump) sunt în mod evident ilegale", a declarat el pe reţelele sociale.

"Acesta este un afront la adresa demnităţii şi independenţei celor 700.000 de americani" care trăiesc în Washington, a adăugat el.

Casa Albă a apărat însă preluarea de către autorităţile federale a controlului asupra poliţiei din Washington D.C. şi i-a criticat pe democraţi după ce procurorul general al oraşului a intentat vineri proces.

"Administraţia Trump are autoritatea legală de a-şi exercita controlul asupra poliţiei din Washington, ceea ce este necesar din cauza situaţiei de urgenţă care a apărut în capitala ţării noastre ca urmare a conducerii eşuate", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson.

Proteste față de politicile lui Donald Trump. Mii de persoane, majoritatea femei, au ieșit pe străzile din Washington DC

Sursa: Agerpres

