Trump, înaintea întâlnirii cu Putin: Voi ști din primele două, trei, patru, cinci minute dacă va fi una bună sau una proastă

Stiri externe
15-08-2025 | 15:03
Întreaga lume așteaptă rezultatele întâlnirii de vineri seară, dintre Donald Trump și Vladimir Putin, într-o bază militară din statul Alaska. Cei doi președinți vor discuta inițial față în față, fără consilieri.

Apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți. La final, este programată o conferință de presă comună.

Președintele american Donald Trump a pornit cu optimism spre Alaska. Înainte de plecare, Trump a declarat că Putin este gata să facă pace în Ucraina. Și s-a arătat convins că acesta nu va îndrăzni să se joace cu el.

În orașul Anchorage din Alaska, ziua a început cu proteste. Zeci de oameni au ieșit pe străzi pentru a-și manifesta sprijinul față de Ucraina.

Protestatar: „Sper că va fi o întâlnire fructuoasă, dar mă îngrijorează faptul că niciun reprezentant al Ucrainei nu este prezent”.

Din delegația rusă vor face parte ministrul de externe Serghei Lavrov, ministrul Apărării Andrei Belusov, ministrul de Finanțe Anton Siluanov, Yuri Ushakov, în calitatea lui de consilier prezidențial pentru afaceri externe și responsabilul pentru investiții și cooperare economică internațională, Kirill Dmitriev.

Kirill Dmitriev, negociator al Kremlinului: „Cred că e foarte important ca președintele american să afle direct (de la Putin) care este poziția Rusiei, având în vedere că există multe neînțelegeri și dezinformări. Totodată, această întrevedere este o șansă de a reseta relațiile ruso-americane, dacă discuțiile merg bine”.

Matthew Chance, corespondent CNN: Veți accepta faptul că că nu va exista o cooperare economică (SUA-Rusia) până când problema Ucrainei nu va fi rezolvată?
Kirill Dmitriev, negociator al Kremlinului: Da, cred că înțelegem acest aspect.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: „Ştim că avem argumente, o poziţie clară şi uşor de înţeles. Le vom prezenta”.

Înainte de a pleca de la Washington, Donald Trump a spus că că riscul unui eșec la întrevederea cu Putin este de numai 25%. În cazul unui rezultat pozitiv, președintele american a spus că ar putea urma o a doua întâlnire, cu Volodimir Zelenski și unii lideri europeni.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Președintele Putin va accepta să facă pace. Cred că și președintele Zelenski va face pace. Vom vedea dacă se vor putea înțelege”.

Trump: Voi afla care e poziția fiecăruia. Voi ști din primele două, trei, patru sau cinci minute dacă va fi o întâlnire bună sau una proastă.
Reporter: Sunteți pregătit să-i oferiți lui Vladimir Putin accesul la mineralele rare pentru a-l stimula să pună capăt războiului?
Trump: Vom vedea ce se va întâmpla.

Marco Rubio, secretarul de stat american: „Pentru a se ajunge la pace, va trebui să existe o discuție despre garanțiile de securitate, despre disputele și revendicările teritoriale pentru care se tot luptă”.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Actuala administrație americană, după cum bine știți, depune eforturi intense și sincere pentru a opri ostilitățile, a pune capăt crizei și a ajunge la acorduri care sunt în interesul tuturor părților implicate în acest conflict, pentru a crea de pace pe termen lung între țările noastre, în Europa, și în întreaga lume, dacă ajungem la acorduri în domeniul controlului armelor strategice”.

Comentatorii spun că Putin a făcut probabil referire la tratatul prin care Rusia și Statele Unite și-au luat angajamentul să-și limiteze arsenalul nuclear intercontinental, și care urmează să expire în februarie 2026.

Donald Trump și Vladimir Putin vor începe discuțiile vineri seară, la 22:00, ora României. La întâlnirea celor vor fi prezenți doar traducătorii celor doi președinți. Ulterior, Trump și Putin vor susține o conferință de presă comună.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: „Președintele Trump demonstrează o abordare fără precedent în rezolvarea uneia dintre cele mai dificile probleme, abordare care este foarte apreciată de Moscova și de președintele Putin, personal”.

Au trecut aproape trei ani și jumătate de când Rusia a lansat o invazie pe scară largă în Ucraina. Acest hartă, colorată cu roșu, arată zonele ocupate acum de trupele ruse. Potrivit ONU, aproape 14.000 de civili ucraineni au murit de la începutul războiului.

Dată publicare: 15-08-2025 14:43

