Donald Trump a avut o discuție ”minunată” cu președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, chiar înainte să se vadă cu Putin

Președintele Donald Trump a discutat cu președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, exact înaintea summitului din Alaska, așteptat de toată lumea, dar mai ales de Ucraina.

Trump a anunțat că a avut o convorbire „minunată” cu Lukașenko privind eliberarea prizonierilor și summitul cu Putin.

Liderul american a transmis că „scopul convorbirii a fost să-i mulțumească pentru eliberarea a 16 prizonieri”, iar alți 1.300 sunt în discuție.

De asemenea, în mod firesc, au discutat și despre summit-ul cu Putin.

Iată postarea sa integrală de pe rețelele de socializare:

”Am avut o discuție minunată cu foarte respectatul președinte al Belarusului, Aleksandr Lukașenko. Scopul convorbirii a fost să-i mulțumesc pentru eliberarea a 16 prizonieri. Discutăm, de asemenea, despre eliberarea a încă 1.300 de prizonieri.

Conversația noastră a fost foarte bună. Am discutat multe subiecte, inclusiv vizita președintelui Putin în Alaska. Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu președintele Lukașenko în viitor. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”

