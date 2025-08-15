Trump se laudă: „Am oprit șase războaie în șase luni. Dacă nu eram eu președinte, Putin ar fi luat toată Ucraina”

Donald Trump îl va primi pe Vladimir Putin, vineri (15 august), într-o bază militară din statul Alaska. Întâlnirea are loc la 22:00 , ora României.

Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, după care li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți. La sfârșit, ar urma să susțină o conferință de presă comună.

Președintele american a pornit plin de optimism spre Alaska. Înainte de plecare, Trump a declarat că Putin este gata să facă pace în Ucraina. Și s-a arătat convins că acesta nu va îndrăzni să se joace cu el.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Cred că vom avea o întrevedere bună, dar mai importantă va fi cea de-a doua întâlnire pe care o vom avea. Vom avea o întâlnire cu președintele Putin, președintele Zelenski și cu mine. Poate vom invita și niște lideri europeni”.

Președintele american a declarat, într-un interviu la radio, că riscul unui eșec la întrevederea cu Putin este de numai 25%.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Președintele Putin va accepta să facă pace. Cred că și președintele Zelenski va face pace. Vom vedea dacă se vor putea înțelege. Am oprit șase războaie în șase luni, puțin peste șase luni, și sunt mândru de acest lucru. Credeam că cel mai ușor de oprit va fi cel din Ucraina. Dar, de fapt, e cel mai dificil”.

Reporter: Domnule președinte, va avea Putin mâine un avantaj?

Donald Trump: Totuși el e cel care vine la noi. Dacă nu eram eu președinte, Putin ar fi luat toată Ucraina. Dar eu sunt președintele acum și știe că nu trebuie să se joace cu mine.

Reporter: Credeți că acest summit și propunerile menite să-l convingă pe Putin să accepte pacea ar putea fi interpretate ca fiind o răsplată pentru invadarea Ucrainei?

Donald Trump: Nu cred că e o răsplată...

Și Vladimir Putin a abordat public, joi, pentru prima dată, subiectul întrevederii cu Donald Trump. Și a avut grijă să laude eforturile americanilor pentru oprirea războiului, pe care l-a numit - „criza ucraineană”.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Vreau să vă vorbesc despre stadiul relațiilor cu actuala administrație americană care, după cum toți bine știți, depune eforturi intense și sincere pentru oprirea ostilităților, pentru oprirea crizei și pentru încheierea unor acorduri care respectă interesele tuturor părților implicate în acest conflict, în vedea creării condițiilor unei păci pe termen lung între țările noastre, în Europa, și în întreaga lume, dacă ajungem la acorduri în domeniul controlului armelor strategice”.

Comentatorii spun că Putin a făcut probabil referire la tratatul prin care Rusia și Statele Unite și-au luat angajamentul să-și limiteze arsenalul nuclear intercontinental, și care urmează să expire în februarie 2026.

Cât privește organizarea, Kremlinul a luat-o înaintea Casei Albe și a dezvăluit că cei doi lideri vor susține o conferință de presă comună la finalul întrevederii.

Don Heflin, cercetător principal în practica diplomatică, Universitatea Tufts: „În mod cert mă aștept să avem o conferință de presă, o strângere de mână și o declarație despre un acord pe un subiect oarecare. Însă de interes este propoziția care vine după acest moment. Și dacă acea propoziție va fi „vom avea o conferință de pace peste trei săptămâni, iar Ucraina va fi la masa negocierilor”.

La întrevederea organizată la o bază militară din orașul Anchorage nu vor fi semnate documente oficiale, a transmis Moscova.

Fred Pleitgen, corespondent CNN: „Rușii spun și un alt lucru foarte interesant, prin vocea unui purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei, care a declarat că integritatea teritoriului Rusiei este protejată prin constituție. Această afirmație pare să indice că Rusia ar putea respinge una dintre ideile exprimate de președintele Trump, și anume că Rusia și Ucraina ar putea face un schimb de teritorii. Rusia consideră, desigur, că cele patru regiuni ucrainene - Zaporojie, Herson, Donețk și Luhansk - sunt teritoriu rusesc în întregime, în granițele lor administrative, și nu este clar dacă Vladimir Putin, președintele Rusiei, va ceda în această privință”.

Din delegația rusă mai fac parte responsabilul pentru investiții și cooperare economică internațională și un personaj-cheie în discuțiile dintre Kremlin și administrația Trump. Semn că pe agendă s-ar putea afla negocierea unor acorduri economice - pentru exploatarea în comun a resurselor din regiunea arctică, de exemplu.

Kirill Dmitriev, responsabil pentru investiții și cooperare economică: „Cred că e foarte important ca președintele american să afle direct de la Putin care este poziția Rusiei. Sunt multe neînțelegeri, dezinformări privind poziția Rusiei. Această întrevedere este o șansă de a reseta relațiile ruso-americane, dacă discuțiile merg bine”.

