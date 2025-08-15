Trump își consolidează imaginea de „președinte al păcii”. Obiectivul său este de a câștiga Premiul Nobel

Donald Trump a condus o campanie electorală bazată pe politica „America First” (America pe primul loc), care respingea rolul tradițional al Statelor Unite de polițist global. Primele sale 200 de zile în funcție au demonstrat însă contrariul.

Trump se bucură de rolul său de pacificator șef, potrivit unui oficial al Casei Albe care a dorit să rămână anonim pentru a putea vorbi deschis despre președinte, crezând că poate încheia acorduri care le-au scăpat predecesorilor săi, demonstrând simultan perspicacitatea și puterea sa – indiferent dacă are succes sau nu, scrie politico.com.

„Îi place să fie în poziția de a fi un factor decisiv pentru toate aceste țări mai mici și mai slabe din întreaga lume”, a spus persoana respectivă.

Trump reamintește publicului în mod regulat războaiele pe care crede că le-a oprit, subliniind cât de mult au durat conflictele. Săptămâna trecută, Trump i-a adus pe liderii Armeniei și Azerbaidjanului la Casa Albă pentru a asigura un acord de pace între țările aflate de mult timp în conflict, al șaselea acord de acest fel din al doilea mandat al său, deși rolul său exact în cel puțin unul dintre cazuri este contestat.

„Am rezolvat șase războaie în ultimele șase luni, puțin mai mult de șase luni acum, și sunt foarte mândru de asta”, a declarat Trump joi în Biroul Oval.

Dar vineri, Trump se va confrunta probabil cu cea mai grea încercare, când se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin în încercarea de a pune capăt războiului din Ucraina.

Trump, care s-a autointitulat „președintele păcii”, și-a îndreptat atenția asupra acestor conflicte, în parte din convingerea că poate folosi influența SUA pentru a pune capăt conflictelor, potrivit unui al doilea oficial al Casei Albe care a dorit să rămână anonim pentru a discuta despre gândirea internă.

Este un contrast față de campania sa din 2024, în timpul căreia a adoptat o abordare „America First”, punând accentul pe afacerile interne în detrimentul conflictelor externe.

„În campania electorală afli doar o parte din informații, iar când ajungi în Aripa de Vest, înțelegi ce se întâmplă de fapt în lume. Și, în multe privințe, dacă [Trump] ar fi știut acest lucru, cred că probabil ar fi constituit o bază mai solidă pentru campania sa.”, a spus al doilea oficial, referindu-se la informările pe care Trump le-a primit în calitate de președinte.

Acorduri de pace și recunoaștere internațională

Interesul lui Trump pentru soluționarea conflictelor provine, în parte, din dorința sa de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace, pe care îl urmărește de mult timp. În încercarea sa, Trump a mers până la a-l suna pe ministrul norvegian de finanțe luna trecută pentru a-l întreba despre premiu.

Premiul a devenit, de asemenea, un punct de referință pentru liderii străini care doresc să intre în grațiile președintelui.

Cel puțin șase lideri mondiali implicați în acorduri recente l-au nominalizat pe Trump sau au susținut nominalizarea sa, printre care prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și prim-ministrul cambodgian Hun Manet.

Manet l-a nominalizat pe Trump după ce președintele a adus Cambodgia și vecina Thailanda la masa negocierilor, amenințând că va opri negocierile comerciale dacă nu vor pune capăt disputei privind granița.

În plus față de Cambodgia și Thailanda, oficialii de la Casa Albă spun că Trump a jucat un rol în pacturile de încetare a focului sau în alte acorduri între: Iran și Israel, Rwanda și Republica Democratică Congo, India și Pakistan, Egipt și Etiopia, Armenia și Azerbaidjan, precum și SUA și Houthi în Yemen. Trump a avut mai puțin succes în încheierea războaielor din Gaza și Ucraina.

Oficialii de la Casa Albă au furnizat puține detalii despre implicarea strategică a lui Trump.

Persoanele apropiate lui Trump spun că succesiunea rapidă a acordurilor de pace între țările aflate în război este în concordanță cu viziunea sa de campanie de a pune America pe primul loc, în parte deoarece președintele leagă acordurile de pace de acordurile comerciale, așa cum a făcut recent cu Armenia și Azerbaidjan.

„Fiecare dintre aceste acorduri de pace a adus beneficii economice Americii”, a remarcat primul oficial al Casei Albe.

Critici și limite ale inițiativelor lui Trump

Criticii pun la îndoială sinceritatea lui Trump în ceea ce privește asigurarea păcii și permanența acestor acorduri. John Bolton, care a fost consilierul pentru securitate națională al lui Trump în timpul primului mandat al președintelui, a subliniat în special acordul dintre Cambodgia și Thailanda – unde, potrivit rapoartelor mass-media, au avut loc deja violențe după încetarea focului.

„El i-a convins să semneze un acord de încetare a focului pentru a se asigura că vor putea încheia acordurile comerciale. Poate că încetarea focului va dura mai mult de câteva zile. Cine știe? Cauzele fundamentale ale tensiunilor, problemele legate de granițe, nu au fost rezolvate.”, a spus Bolton.

„Aceasta este prima politică a lui Donald Trump. El vrea Premiul Nobel pentru Pace. Cred că toată lumea recunoaște acum că asta îl motivează.”, a spus Bolton.

Interesul lui Trump pentru încheierea de acorduri internaționale nu reprezintă o schimbare completă de politică față de primul mandat al președintelui. La acea vreme, Trump a negociat Acordurile Abraham, o serie de acorduri care au stabilizat relațiile diplomatice dintre Israel și mai multe țări arabe. Trump a jucat, de asemenea, un rol în restabilirea legăturilor economice dintre Serbia și Kosovo.

În timpul campaniei pentru al doilea mandat, Trump a subliniat reducerea implicării în organizațiile internaționale și a promovat o abordare mai tranzacțională și naționalistă – ceva ce el și echipa sa au numit politica „America First”, respingând eticheta de izolaționist.

Vineri, Trump va aduce această politică într-o întâlnire tête-à-tête cu Putin. În zilele premergătoare summitului, președintele și consilierii săi superiori au minimizat așteptările, președintele numind-o chiar „o întâlnire de sondare”.

Dintre conflictele care făceau ravagii în întreaga lume când Trump a preluat funcția, el a considerat că Rusia și Ucraina ar fi „cel mai ușor de rezolvat”. Joi, el a recunoscut că „de fapt, este cel mai dificil”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













