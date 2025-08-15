Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Cum se va desfășura întrevederea și ce mize sunt pentru Ucraina. Ora a fost schimbată

15-08-2025 | 08:04
Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Alexandru Toader
15-08-2025 08:02

Putin s-a oprit în Magadan

Președintele rus Vladimir Putin a făcut o oprire în Magadan înainte de a ajunge în Alaska pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump. În timpul călătoriei sale de lucru, el va vizita fabrica de prelucrare a uleiului de pește Omega-Si, va inspecta complexul sportiv prezidențial și centrul cultural și social din Parcul Mayak, anunță TASS, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului.

Vladimir Putin va depune flori la monumentul eroilor rutei aeriene Alaska-Siberia, care a funcționat în timpul Marelui Război Patriotic și a devenit un simbol al cooperării dintre URSS și SUA. La sfârșitul vizitei, președintele va organiza o întâlnire privind planul general al orașului Magadan și se va întâlni cu șeful regiunii, Serghei Nosov.

15-08-2025 07:49

Ora întâlnirii, modificată

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va părăsi Casa Albă pentru summitul cu președintele rus Vladimir Putin, la ora 13:45 (ora României), pentru a ajunge în Anchorage, Alaska, potrivit unui program publicat de Casa Albă. Întâlnirea propriu-zisă cu Vladimir Putin va avea loc la ora 22:00, ora României), cu o jumătate de oră mai devreme decât a anunțat joi consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov. Trump va părăsi Anchorage la ora 00:45 (ora României) în aceeași zi și va ajunge înapoi la Casa Albă la ora 04:35, ora României, sâmbătă, conform programului, notează agenția de știri Baha.

Ce a spus Putin înaintea plecării spre Alaska

Președintele rus Vladimir Putin a lăudat eforturile „energice” ale administrației Trump de a opri războiul din Ucraina și a sugerat că Moscova și Washingtonul ar putea ajunge la un acord privind controlul armelor nucleare în cadrul summitului de vineri din Alaska.

„Actualul guvern american... depune, în opinia mea, eforturi destul de energice și sincere pentru a opri ostilitățile, a pune capăt crizei și a ajunge la acorduri care sunt în interesul tuturor părților implicate în acest conflict”, a declarat Putin.

În scurta sa declarație, Putin a afirmat că summitul cu SUA are ca scop „crearea condițiilor pe termen lung pentru pace între țările noastre, precum și în Europa și în întreaga lume”.

El a sugerat că această pace mai amplă poate fi realizată dacă, în „următoarele etape” ale discuțiilor cu SUA, „vom ajunge la acorduri în domeniul controlului asupra armelor ofensive strategice”.

Deși nu a fost clar la ce fel de acord se referea Putin, majoritatea tratatelor privind armele strategice dintre SUA și Rusia au vizat armele nucleare sau sistemele de rachete cu capacitate nucleară, notează CNN.

Liderii UE, apel către Trump înaintea summitului

Liderii Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis, în noaptea dinspre 9 spre 10 august 2025, un comunicat comun în care salută eforturile lui Trump pentru pace, subliniind totodată necesitatea menţinerii sprijinului pentru Ucraina şi a presiunii asupra Rusiei. "Împărtăşim convingerea că o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei şi Europei", au spus ei în comunicat. Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declaraţie transmisă la aceeaşi dată, că orice acord între SUA şi Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie să includă această ţară şi de asemenea UE. La rândul său, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, în data de 10 august, că Ucraina "apreciază şi susţine pe deplin" o declaraţie comună a liderilor europeni privind obţinerea păcii în Ucraina, protejând în acelaşi timp interesele ucrainene şi europene, conform relatării Reuters.

„Sperăm că Trump nu se va lăsa păcălit de ruşi”

Un oficial est-european de rang înalt, care a dorit să rămână anonim pentru a discuta chestiuni sensibile, a declarat pentru Reuters că Putin va încerca să-i distragă atenţia lui Trump de la Ucraina în cadrul discuţiilor, oferindu-i posibile progrese în domeniul controlului armelor nucleare sau ceva legat de afaceri.

„Sperăm că Trump nu se va lăsa păcălit de ruşi; el înţelege toate aceste lucruri periculoase”, a spus oficialul, adăugând că singurul obiectiv al Rusiei este să evite noi sancţiuni şi să obţină ridicarea celor existente.

„Această întâlnire se prezintă ca o partidă de şah”, a recunoscut Trump. „Această (primă) întâlnire pregăteşte o a doua întâlnire, dar există 25% şanse ca această întâlnire să nu fie una de succes”, a avertizat el.

Trump a spus că va fi la latitudinea lui Putin şi Zelenski să ajungă la un acord, afirmând: „Nu voi negocia acordul lor”, a dat el asigurări.

Trump spune că Putin „nu se va pune cu mine”

Donald Trump a fost întrebat dacă Vladimir Putin va avea „mâna puternică”.

„Păi, a venit în țara noastră”, răspunde Trump.

El le-a spus reporterilor că, în opinia lui, Putin „ar dori să ajungă la un acord”.

„Cred că, dacă nu aș fi președinte, el ar ocupa toată Ucraina. Este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Dacă nu aș fi președinte, în opinia mea, el ar prefera să cucerească toată Ucraina, dar eu sunt președinte și el nu se va pune cu mine.”

Trump a propus și Alaska ca gazdă pentru a doua întâlnire, despre care spune că ar dori să aibă loc „foarte repede”.

Trump şi Putin vor discuta în primul rând termenii unui potenţial acord de pace în Ucraina, deşi Trump a declarat că numai Rusia şi Ucraina pot încheia acorduri finale. Moscova a sugerat, de asemenea, că şi controlul armamentului şi cooperarea economică ar putea fi pe agenda discuţiilor.

Putin a ridicat deja posibilitatea revendicării a două teritorii din Ucraina (Doneţk şi Luhansk), menţinând în acelaşi timp poziţiile actuale ale Rusiei în Zaporojie şi Herson. Oficialii ucraineni au respins propuneri similare în trecut. Poziţia lor actuală este că ar putea fi dispuşi să facă concesii dificile, dar numai după ce Rusia va accepta un armistiţiu. Trump a sugerat miercuri că orice acord de pace ar necesita „schimburi de teritorii”, dar că decizia va aparţine lui Putin şi Zelenski.

Trump a spus că Putin pare să accepte un armistițiu

Donald Trump şi Vladimir Putin s-au mai întâlnit înainte, dar probabil niciodată cu atât de multe mize geopolitice. O mare parte, dacă nu chiar toată atenţia, va fi concentrată asupra războiului dintre Rusia şi Ucraina.

Trump a declarat miercuri că Putin trebuie să accepte un armistiţiu sau va avea de înfruntat „consecinţe grave”, dar tot Trump a descris întâlnirea ca fiind una „de sondare”, pentru a vedea ce este dispus să ofere Putin şi cât de serios este în privinţa încheierii păcii. El le-a spus preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi liderilor europeni că speră ca Putin să accepte un armistiţiu şi, în mod ideal, o întâlnire ulterioară la care să participe şi liderul de la Kiev.

Incertitudine, temeri şi scepticism, dar așteptările sunt mari

Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlnesc vineri faţă în faţă după şase ani, timp în care miliardarul american a reuşit să ajungă din nou la Casa Albă, iar liderul de la Kremlin şi-a pus în aplicare planul mai vechi de a acapara Ucraina. Lumea s-a schimbat mult în aceşti ani, iar o bună parte din bulversarea geostrategică li se datorează. Summitul lor, al cărui scop imediat este să aducă pacea în Ucraina, are însă mize mari şi pentru Europa şi nu în ultimul rând reprezintă un test de imagine pentru două personalităţi cu orgolii foarte puternice. De aici rezultă şi incertitudinea, şi temerile, şi scepticismul. Dar şi aşteptările sunt mari, iar Alaska va fi pentru câteva ore în centrul atenţiei întregii lumi.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 15-08-2025 07:04

