Nici măcar americanii nu cred că Trump știe ce face în privința războiului cu Rusia - sondaj
Un sondaj publicat joi de Pew Research Center arată că majoritatea americanilor nu are încredere în abilitățile președintelui Donald Trump de a lua decizii înțelepte privind războiul dintre Rusia și Ucraina.
Potrivit sondajului, aproape 60% dintre respondenți au declarat că sunt „nu prea încrezători” sau „deloc încrezători” în capacitatea lui Trump de a gestiona cel mai sângeros conflict din Europa de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace, scrie Politico.
Citiți articolul integral pe spotmedia.ro.
Sursa: spotmedia.ro
Etichete: razboi, donald trump, sondaj,
Dată publicare:
15-08-2025 08:02