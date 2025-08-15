Nici măcar americanii nu cred că Trump știe ce face în privința războiului cu Rusia - sondaj

15-08-2025 | 08:02
Trump
Getty Images

Un sondaj publicat joi de Pew Research Center arată că majoritatea americanilor nu are încredere în abilitățile președintelui Donald Trump de a lua decizii înțelepte privind războiul dintre Rusia și Ucraina.

Potrivit sondajului, aproape 60% dintre respondenți au declarat că sunt „nu prea încrezători” sau „deloc încrezători” în capacitatea lui Trump de a gestiona cel mai sângeros conflict din Europa de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace, scrie Politico.

Citiți articolul integral pe spotmedia.ro.

Vacanța de Sfânta Maria începe cu controale stricte. Polițiști, radare și echipaje canine pe drumurile din țară

