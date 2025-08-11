Donald Trump, pregătit să trimită armata pe străzile din Washington D.C. Capitala SUA, sufocată de infracțiuni

Armata SUA se pregăteşte pentru posibila activare a unei părţi din Garda Naţională în Washington, D.C. Informația apare după ce liderul de la Casa Albă a promis că se va ocupa de problema infracționalității din oraș.

Nu se ştie exact câţi membri ai Gărzii Naţionale vor fi mobilizaţi, deoarece încă nu s-a luat o decizie în acest sens. Garda Naţională din Washington D.C. are 2.700 de membri, relatează ABC News, citat de News.ro.

Se preconizează că, în cazul activării gărzii naţionale, aceasta va avea un rol de sprijin pentru autorităţile locale. Oficialii federali din SUA au clarificat că decizia nu este definitivă și că nu s-au semnat ordine.

Un oficial al Casei Albe a declarat, de asemenea, pentru NBC News: „Nu vom vorbi înaintea președintelui în ceea ce privește eventualele anunțuri, dar președintele a fost clar că toate opțiunile sunt luate în considerare când vine vorba de a face din nou Washingtonul un loc sigur”.

Anunțul vine la scurt timp după ce Trump a postat pe Truth Social că administrația sa va face luni un anunț cu privire la planul de combatere a criminalității în Washington D.C.

„A devenit unul dintre cele mai periculoase orașe din lume. În curând va fi unul dintre cele mai sigure!!! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, se arată în postare.

Trump a amenințat săptămâna trecută că va prelua controlul federal asupra Washingtonului, după ce un fost angajat al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală a fost atacat în timpul unei tentative de furt de mașină.

„Va trebui să federalizăm Washingtonul și să-l administrăm așa cum trebuie”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social marți seara.

Garda Naţională din Washington D.C. este unică în sistemul de apărare al SUA deoarce spre deosebire de alte gărzi naţionale, nu se află sub controlul unui guvernator sau, în acest caz, al primarului oraşului Washington D.C., ci direct al preşedintelui. Momentan, autoritatea a fost delegată secretarului apărării şi secretarului armatei.

