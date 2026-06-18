Însă, în Liban, unde peste un milion de oameni au fost strămutaţi din cauza luptelor, forţele israeliene au lansat noi atacuri aeriene joi dimineaţă, ridicând semne de întrebare cu privire la cât de departe va merge Trump pentru a-şi forţa aliaţii de război să oprească o ofensivă pe care el s-a angajat acum să îi pună capăt, scrie Reuters.

Trump a semnat miercuri „memorandumul de înţelegere” pentru încetarea războiului, la fel şi preşedintele iranian Masoud Pezeshkian, documentul intrând în vigoare cu două zile mai devreme decât se preconiza iniţial. Acesta prevede deschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz şi ridicarea blocadei impuse de SUA asupra porturilor iraniene.

Deşi transportatorii maritimi afirmă că va mai dura ceva timp până când traficul prin strâmtoare va ajunge la nivelurile dinainte de război, fiind încă necesar să se asigure accesul în condiţii de siguranţă şi să se elimine minele, au apărut semne imediate ale unui impact. Navele care anterior şi-ar fi putut ascunde poziţiile prin oprirea transponderelor îşi transmiteau acum locaţiile, pregătite să tranziteze strâmtoarea.

Preţurile de referinţă ale contractelor futures pe ţiţeiul Brent au scăzut cu încă 2%, ajungând sub 78 de dolari pe baril, cel mai scăzut nivel de la începutul conflictului.

Memorandumul dintre SUA şi Iran dă startul unei perioade de negociere de 60 de zile pentru a ajunge la o soluţie finală a războiului, pe care Trump l-a declanşat în februarie alături de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

Memorandumul solicită în mod explicit încetarea războiului din Liban

Însă Israelul, care a lansat o invazie în martie şi a ocupat de atunci o mare parte din sudul Libanului, urmărind militanţii Hezbollah pro-iranieni care au deschis focul peste graniţă, a fost exclus din negocieri.

Iranul a afirmat întotdeauna că orice acord de pace trebuie să includă şi Libanul. Într-o aparentă concesie majoră faţă de Iran, memorandumul semnat de Trump solicită în mod explicit „încheierea definitivă” a războiului din Liban şi asigurarea „integrităţii teritoriale şi a suveranităţii” acestuia.

Având în vedere că Libanul reprezintă una dintre cele mai delicate probleme ale eforturilor de pace, Trump a devenit în ultimele zile un critic deschis faţă de operaţiunile Israelului din această ţară, acuzându-şi aliatul că distruge, în mod inutil, clădiri întregi pentru a lovi luptătorii Hezbollah.

Israelul a declarat că nu are nicio intenţie de a se retrage din Liban, indiferent de ceea ce va negocia Trump. Joi, acesta a publicat o nouă hartă care arată o zonă extinsă din sud ocupată de trupele sale, pe care o descrie drept o zonă tampon.

Doi oficiali israelieni, printre care un oficial apropiat de Netanyahu, au declarat pentru Reuters că Israelul poartă negocieri cu Statele Unite pentru a menţine trupele israeliene în Liban.

Oficialul apropiat de Netanyahu a descris aceste discuţii cu Washingtonul ca fiind „inflexibile” şi a afirmat că Israelul nu va ceda. Celălalt oficial a spus că rezultatul va depinde de faptul dacă Trump „decide să forţeze problema”, ameninţând cu repercusiuni asupra Israelului.

Luptele din Liban au continuat joi dimineaţă, după semnarea protocolului

Deşi luptele din Liban s-au potolit la începutul acestei săptămâni, când Trump a anunţat pentru prima dată că s-a ajuns la un acord, acestea s-au intensificat din nou în ultimele zile şi au continuat joi dimineaţă, după semnarea acordului de către Trump.

Agenţia de ştiri de stat libaneză NNA a declarat că trei persoane au fost ucise joi în urma atacurilor aeriene israeliene asupra oraşelor Kfartebnit şi Zebdine, din sudul Libanului.

Reporterii Reuters au auzit o dronă israeliană zburând la joasă altitudine deasupra Beirutului şi a suburbiilor sale din sud.

„Iranul şi americanii au terminat. Bine. În Liban încă nu s-a terminat”, a spus Mohammed Doghman, un bărbat strămutat din oraşul Nabatieh, din sudul ţării, la Beirut, care stătea joi în faţa cortului său, strângând din ochi pentru a citi ştirile de pe telefon. „Ar trebui să ne dea un răspuns definitiv: s-a terminat războiul definitiv sau ne vom întoarce din nou la el?”, se întreba el.

Ruptura Trump-Netanyahu

Netanyahu s-a lăudat ani de zile cu o relaţie deosebit de strânsă cu Trump, care a dus la schimbări majore în politica SUA în favoarea Israelului în timpul primului mandat al preşedintelui republican şi, în cele din urmă, la decizia comună de a declara război Iranului în acest an.

Însă aparenta schimbare de poziţie a lui Trump în privinţa Libanului a dat naştere brusc uneia dintre cele mai mari rupturi din relaţiile dintre SUA şi Israel din ultimele decenii. Memorandumul de înţelegere al SUA cu Iranul a fost deplâns în Israel de către toate forţele politice.

„În curând, Israelul ar putea fi forţat să aleagă: fie să menţină presiunea militară şi să piardă sprijinul diplomatic al lui Trump, fie să rămână în graţiile acestuia, dar numai prin încetarea sau reducerea conflictului pe care mulţi îl consideră cea mai urgentă luptă a ţării”, a scris joi ziarul „The Times of Israel”.

De la cereri de capitulare, Trump trece la concesii

Când Trump a declanşat războiul în urmă cu aproape patru luni, el a declarat că obiectivele sale erau distrugerea programului nuclear al Iranului, eliminarea capacităţii acestuia de a ataca vecinii săi, împiedicarea Iranului să sprijine militanţii aliaţi din regiune şi crearea condiţiilor pentru ca iranienii să-şi răstoarne liderii radicali.

Deşi iniţial a cerut „capitularea necondiţionată” a Iranului, Trump a semnat în cele din urmă protocolul fără ca vreunul dintre aceste obiective să fi fost îndeplinit.

Oficialii americani afirmă că viitoarele negocieri ar putea totuşi să conducă la un acord solid privind programul nuclear al Iranului şi că deţin în continuare pârghii importante asupra Teheranului, inclusiv ameninţările lui Trump de a relua bombardamentele dacă nu va fi mulţumit.

Însă criticii lui Trump, inclusiv unii „duri” din propriul său partid, susţin că Iranul se află acum într-o poziţie mai puternică decât înainte de război, după ce a rezistat unui atac al unei superputeri, a exercitat controlul asupra strâmtorii şi a obţinut derogări valoroase de la sancţiunile financiare.