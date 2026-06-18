În el premierul desemnat promite că va face ordine în finanțe și anunță o reformă amplă a administrației publice centrale și locale.

Coincidență sau nu, asta a spus și Ilie Bolojan. De altfel, calupuri mari de text sunt copiate la virgulă din programul fostei guvernări. Draftul nu conține și cerințele PSD care i-ar aduce susținerea partidului.

Documentul pe care Adrian Veștea ezită să-l depună încă la Parlament propune patru direcții strategice majore: siguranța României, prin Programul SAFE, aderarea la OCDE, implementarea integrală a PNRR și absorbția completă a fondurilor europene.

În mare parte se bazează pe idei preluate din programul lui Ilie Bolojan.

Există nouă măsuri prioritare, printre care: Creşterea veniturilor la bugetul de stat şi combaterea evaziunii fiscale, reforma administrației locale și centrale şi introducerea salarizării unitare în sistemul public.

„Copy - paste din programul lui Bolojan”

La capitolul intitulat "Respect pentru cetățeni", Veștea a luat „copy - paste” fraza introductivă de la Ilie Bolojan.

(Respectul față de cetățeni nu înseamnă doar politețe instituțională, deși aceasta trebuie să devină o regulă de bază în relația dintre stat și oameni. Respectul înseamnă, înainte de toate, demnitate, corectitudine, echitate și servicii publice decente.)

Şi lista de măsuri pentru creșterea veniturilor la bugetul de stat și combaterea evaziunii fiscale este copiată cuvânt cu cuvânt, la fel cea pentru restructurarea companiilor de stat şi nu în ultimul rând cea care curprinde măsuri pentru creșterea numărului de angajați în economie.

Nici la Capitolul Energie, Adrian Veștea nu a venit cu un text diferit de cel al guvernării anterioare.

Experții au îndoieli cu privire la propunerile lui Veștea.

Mihai Roman, profesor de macroeconomie: ”Este un program foarte ambițios, dar din perspectiva mea foarte puțin realizabil. Reorganizarea administrativ teritorială, acolo este principalul loc unde se pot face economii la nivel bugetar, dar aceasta nu există. Legea unică a salarizării, în acest moment, aceasta nu mai este prevăzută explicit în programul de guvernare, ci prin intermediul unei noi legi destinate salarizării, ceea ce este foarte vag”. ”Sunt câteva și măsuri punctuale, care din perspectiva mea nu prea aveau de ce să fie prevăzute într-un program de guvernare, de exemplu, achiziția a 12 trenuri de metrou noi pentru magistrala 4. Evident că este nevoie, dar e prea specific pentru un program de guvernare care ar trebui să conțină principii de guvernare și direcții în care să meargă economia”, a continuat Mihai Roman.

Nici urmă, încă, de cerințele PSD.

Draftul nu conține nici măcar o măsură cerută de social-democrați atât lui Eugen Tomac, cât și lui Adrian Veștea. Cei din PSD vor, de pildă, scăderea TVA la alimente și medicamente, creșterea salariului minim de la 1 iulie, indexarea pensiilor de la 1 ianuarie sau eliminarea CASS în cazul mamelor.

În schimb, sunt trecute alte doleanțe ale PSD, dar ceva mai vechi. Cum ar fi: Bani pentru companiile care angajează părinții cu 3 sau mai mulţi copii sau concediu de creșterea copilului pentru bunici.

Totuși, social-democrații spun că programul de guvernare este departe de a fi gata și, că într-un final, solicitările lor vor apărea în document.