Teheranul, potrivit purtătorului de cuvânt al MAE iranian, interpretează că respectivele garanţii implică nu doar încetarea ostilităţilor, ci şi retragerea totală a forţelor israeliene din orice teritoriu libanez ocupat, relatează EFE.

„Atât timp cât ocupaţia continuă, se poate spune că războiul este încă în desfăşurare şi, în esenţă, nu s-a încheiat”, a subliniat Bagaei, care a afirmat că Iranul a insistat încă de la începutul negocierilor ca încheierea conflictului să aibă loc „pe toate fronturile şi în mod complet”.

Întrebat despre posibilitatea ca Israelul să menţină o prezenţă militară în aşa-numita „zonă de securitate” în interiorul Libanului după acord, Bagaei a răspuns că o situaţie de acest tip ar însemna o încălcare a angajamentelor asumate.

„În acest caz, memorandumul de înţelegere ar fi considerat nul”, a afirmat el.

Teheranul condiționează negocierile cu SUA

Diplomatul iranian a adăugat că a doua etapă a discuţiilor între Iran şi SUA, orientată să ducă la un acord definitiv, va depinde de respectarea integrală a memorandumului.

În cazul Libanului, a precizat el, aceasta presupune o „încetare totală a ostilităţilor şi sfârşitul ocupaţiei” israeliene.

Referitor la acest aspect, armata israeliană a anunţat joi că rămâne pe teritoriul pe care îl ocupă în sudul Libanului, potrivit declaraţiilor făcute de un ofiţer al Armatei de Apărare a Israelului (IDF), în pofida semnării memorandumului de înţelegere care include „garantarea integrităţii teritoriale a Libanului”.

Potrivit acestuia, armata israeliană va ataca de asemenea „ameninţări” pe care le va identifica „dincolo” de acest perimetru şi a amintit că „se discută mai multe măsuri în cadrul negocierilor directe între Israel şi Liban”.

Cu puţin timp înainte, armata israeliană a publicat o hartă a perimetrului pe care îl ocupă şi a marcat cu roşu zona care se întinde de-a lungul frontierei sudice a Libanului şi care se extinde dincolo de râul Litani, linia geografică până la care trupele au avansat iniţial, şi la nord de care au ordonat populaţiei libaneze să se mute.

În plus, agenţia naţională de presă libaneză (ANN) a informat joi despre încălcarea acordului de către Israel, care a atacat un vehicul în sudul ţării, ucigând o persoană, la câteva ore după intrarea în vigoare a memorandumului, conform media citate.