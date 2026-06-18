Vaccinul împotriva HPV previne șase forme de cancer. Vaccinul împotriva hepatitei B previne cancerul de ficat. Ambele imunizări sunt recomandate și adulților. Vaccinarea anti-HPV privește ambele sexe. Este cea mai bună metodă pentru a preveni cancerul de col uterin, cancerul de rect și cele din zona ORL.

Odată ce faceți infecția, în lipsa vaccinării, virusul nu circulă în sânge. Și nici nu produce anticorpi protectori pe termen lung. De aceea, apare recontaminarea.

Prima cercetare de acest tip arată că numărul deceselor a scăzut semnificativ după introducerea vaccinării fetelor de vârstă școlară, în 2008, iar aproximativ 200 de vieți au fost salvate până acum în Anglia datorită vaccinului, scrie BBC.

În perioada 2020-2024, nu a fost înregistrat niciun deces cauzat de cancerul de col uterin în rândul femeilor cu vârste între 20 și 24 de ani – pentru prima dată când acest lucru s-a întâmplat într-un interval de cinci ani, în Marea Britanie.

În lipsa vaccinării, specialiștii estimează că ar fi fost înregistrate aproximativ 23 de decese.

„Este incredibil să te gândești că o singură injecție poate elimina aproape complet un anumit tip de cancer”, a declarat profesorul Peter Sasieni, coordonatorul studiului și cercetător la Universitatea Queen Mary din Londra.

Per ansamblu, cancerul de col uterin rămâne al 14-lea cel mai frecvent tip de cancer în rândul femeilor din Regatul Unit, cu aproximativ 3.300 de cazuri diagnosticate anual.

Se estimează că HPV, un virus transmis prin contact apropiat piele pe piele, este responsabil pentru 99% dintre aceste cazuri.

Autorii studiului se așteaptă ca numărul deceselor provocate de această boală să continue să scadă pe măsură ce tot mai multe persoane sunt vaccinate, iar generațiile imunizate înaintează în vârstă.

Profesorul Sasieni consideră că reducerea deceselor observată după introducerea vaccinului reprezintă doar „vârful aisbergului”. „Pe măsură ce generațiile vaccinate vor îmbătrâni, vom vedea și mai multe vieți salvate de cancerul de col uterin”, afirmă el.

Guvernul britanic și-a propus să elimine cancerul de col uterin ca problemă de sănătate publică până în 2040. Cu toate acestea, cele mai recente date arată că rata vaccinării a scăzut sub nivelurile recomandate.

Situația în România

La noi în țară, începând cu 1 octombrie 2025, vaccinarea împotriva infecţiei cu HPV este asigurată gratuit pentru fetele şi băieţii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 26 de ani, prin Programul Naţional de Vaccinare.

România este pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește incidența și mortalitatea cauzate de cancerul de col uterin. Doar în 2025 au fost înregistrate 3.368 de noi cazuri de cancer uterin în România, în timp ce numărul total al cazurilor înregistrate se ridică la 38.876.

Aproximativ 70.000 de bărbaţi, la nivel mondial, suferă de un cancer declanşat de HPV, fiind vorba despre forme de boală care se manifestă în sfera ORL sau în sfera intimă. Vaccinarea anti-HPV este importantă şi în cazul bărbaţilor. Acest vaccin asigură protecţie nu doar împotriva unor forme de cancer, ci şi împotriva negilor genitali.

„E foarte important ca băieţii să înţeleagă, şi bărbaţii, că această vaccinare are un dublu rol. Pe de-o parte, le face prevenţia pentru condiloame, adică pentru acele excrescenţe care pot să apară datorită tulpinilor de HPV, şi pe de altă parte, ei beneficiază de protecţie contra cancerului. Mulţi dintre ei se gândesc că ei nu ar putea face această formă particulară de cancer indusă de HPV. Din păcate, le poate apărea cancer frecvent în sfera ORL, în sfera peniană sau în sfera anală. HPV-ul declanşează 5% din toate cancerele apărute la femei sau la bărbaţi”, a explicat dr. Monica Mihalea Cîrstoiu, șeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

În România, doar 7% dintre adulți și 5% dintre copiii lor sunt vaccinați împotriva HPV, arată rapoartele europene, iar aproximativ 9 din 10 respondenți susțin că nu sunt vaccinați împotriva virusului HPV deoarece nu le-a fost recomandat. Așa se face că țara noastră se află pe primul loc în privința mortalității cauzată de cancerul de col uterin. O doză de vaccin costă în jur de 600 de lei. Copiii până în 14 ani au nevoie de 2 doze, iar după 14 ani se administrează 3 doze. Femeile până în 45 de ani primesc o compensare de 50% de la stat. De altfel, din 2023, de când au fost introduse compensările, numărul de vaccinări a crescut.

Ce trebuie ştiut despre vaccinarea anti-HPV

* persoanele sub 15 ani ar trebui să primească 2 doze, la interval de cel puţin 6 luni;

* persoanele de peste 15 ani ar trebui să primească 3 doze la 0, 2 şi 6 luni;

* nu se recomandă vaccinarea anti-HPV la gravide, fiind necesare studii adiţionale asupra siguranţei pentru această categorie de paciente;

* vaccinarea este gratuită la băieţi şi fete până la 26 de ani.

Vaccinarea se realizează la medicul de familie, medici epidemiologi, de boli infecțioase, pediatri și medici de alte specialități care au atestat de vaccinologie și au contract cu casele de asigurări de sănătate, în decurs de 6 luni (a doua doză la 2 luni, iar a treia la 4 luni de la a doua)