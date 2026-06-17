Și a avertizat că bombardamentele americane ar putea fi reluate, dacă acest acord preliminar nu funcționează. Trump a numit participarea sa la summitul G7 "un mare succes".

Toți au vrut în principal să discute faptul că Iranul nu va avea o armă nucleară și că Strâmtoarea Ormuz va fi imediat redeschisă, a transmis președintele american.

Donald Trump: „Nu este final. Avem un memorandum de înțelegere. Iar dacă nu-mi place (ce va urma), ne vom întoarce și vom trage iarăși asupra lor, le vom arunca bombe în cap. Dacă nu se comportă cum trebuie, vom reveni imediat și le vom arunca bombe direct în creștetul capului, bine? Pentru că s-au purtat necorespunzător timp de 47 de ani.”

Situația din Strâmtoarea Ormuz

Potrivit unui oficial de la Washington, Gardienii revoluției au lansat drone în direcția unor vase comerciale din Strâmtoarea Ormuz - în fiecare noapte de la semnarea electronică a acordului preliminar.

Președintele Trump insistă că Strâmtoarea se va redeschide complet, fără nicio taxă percepută de Iran.

Reporter: „Cum ne putem asigura că Strâmtoarea Ormuz va rămâne deschisă pentru navigație, în viitor?”

Donald Trump: „Statele Unite să aibă un președinte puternic. Avem un acord, deși acordurile pentru oamenii răi nu înseamnă nimic... Dar dacă aveți un președinte al Statelor Unite puternic, multe lucruri bune se pot întâmpla.”

580 de nave comerciale sunt și acum blocate în zona Strâmtorii Ormuz. Experții avertizează că ar mai putea dura cel puțin două luni pentru ca traficul să revină la volumul de dinaintea războiului.

Patrick De Haan, Gasbuddy.com: „Administrația a vorbit despre 40–50 de nave care ar putea tranzita în curând, însă până când vom începe să vedem că se reduce aglomerația și că navele trec efectiv, suntem exact în aceeași situație ca acum câteva săptămâni.”

Întrebări despre uraniul îmbogățit

Reporter: „Puteți detalia planul privind stocul de uraniu îmbogățit al Iranului, care se află în munți?”

Donald Trump: „Îl vom lua.”

Reporter: „A confirmat Teheranul că ar permite accesul Statelor Unite? Au fost stabilite detaliile?”

Donald Trump: „Monitorizăm perimetrul din spațiu. Știm exact cine intră acolo - practic nimeni. Bombardierele B-2 au lovit ținta și tot muntele s-a prăbușit. Este o excavare foarte dificilă. Nimeni altcineva nu poate face asta în afară de noi și, probabil, China. Nu ne grăbim, dar vom interveni și când vom face asta, vom distruge uraniul lor îmbogățit.”

Pe de altă parte, confruntările dintre Israel și gruparea șiită Hezbollah pun în pericol negocierile. Forțele israeliene au lansat noi bombardamente în sudul Libanului, în ciuda criticilor președintelui Trump.

Donald Trump: „Israelul nu ar exista fără mine. Am avut o relație foarte bună cu Bibi, dar acum Bibi trebuie să fie mai responsabil în ceea ce privește Libanul.”

Reacții politice din SUA

Între timp, mulți congresmani americani din ambele tabere și-au exprimat dubiile în privința acordului cu Iranul.

Lindsey Graham, senator republican: „Scepticismul meu privește Iranul însuși. Cum ar arăta un acord bun? Eliminarea stocurilor de uraniu îmbogățit... Vom vedea dacă putem ajunge acolo.”

Chuck Schumer, democrat, liderul minorității din Senat, New York: „Ni s-a spus de zeci de ori că acest război s-a încheiat. De zeci de ori, iar acest lucru s-a dovedit a fi o minciună.”

Senatorii NU au reușit să avanseze cu o rezoluție care ar limita puterile președintelui Trump, pentru că ar impune ca orice acțiune militară viitoare împotriva Iranului să fie aprobată de Congres.