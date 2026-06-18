Pe de altă parte, secretarul american al Apărării, care s-a întâlnit cu omologii săi din NATO, a anunţat o revizuire, în termen de șase luni, a prezenţei militare americane în Europa. Și i-a criticat din nou dur pe unii dintre aliați cu privire la cheltuielile pentru apărare şi la poziţiile lor faţă de războiul din Iran.

Capacul unui mare rezervor de stocare a petrolului a fost aruncat zeci de metri în aer de forța unei explozii.

Rafinăria Kapotnia, din sud-estul Moscovei, care se află cam la 15 kilometri de Kremlin, a fost lovită pentru a treia oară într-o lună și pentru a doua oară în această săptămână.

Un centru comercial din apropiere ardea, de asemenea, după ce resturi de la drone doborâte au căzut peste clădire. Mai multe blocuri-turn au fost evacuate.

Aproape 1.000 de drone și patru rachete de croazieră ucrainene au fost interceptate și distruse pe întreg teritoriul țării în decurs de 24 de ore, a declarat Ministerul rus al Apărării.

Zelenski: „Dacă Ucraina arde, și Moscova va arde”

Un depozit de petrol a fost lovit, de asemenea, în regiunea Rostov, din sudul Rusiei.

Am lovit din nou regiunea Moscovei cu... „sancțiuni cu rază lungă de acțiune”, a declarat Volodimir Zelenski, un eufemism pentru atacurile ucrainene la mare distanță.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Dacă Putin nu vrea să pună capăt acestui război și vrea să-l continue, nu vom aștepta liniștiți – vom răspunde.”

Tot Zelenski a precizat că atacul masiv cu drone ucrainene a fost un răspuns la atacul rusesc de săptămâna trecută asupra Kievului, în urma căruia a luat foc o mănăstire istorică, Lavra Peșterilor.

De altfel, și peste noapte Rusia a trimis din nou spre Kiev peste 200 de drone și multiple rachete balistice.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Nu vrem acest război și nu l-am vrut niciodată. Dar dacă Ucraina arde, și Moscova voastră va arde. Este timpul să punem capăt acestui război, iar Rusia trebuie să facă pașii necesari pe cale diplomatică”.

SUA analizează prezența militară din Europa

Liderul ucrainean, care a fost astăzi la Bruxelles, unde s-a desfășurat și o reuniune a miniștrilor Apărării din NATO, caută sprijinul Europei și Statelor Unite pentru creșterea capacității de apărare a țării.

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării: „Prin inițiativa Lista Prioritizată a Cerințelor Ucrainei a președintelui Trump, aliații au preluat inițiativa în finanțarea sprijinului pentru apărarea Ucrainei. Ucrainenii își mențin pozițiile chiar și în fața asalturilor rusești susținute. Reprezintă o confirmare a abordării președintelui Trump, o abordare care va crea condițiile pentru pace”.

Pe de altă parte, secretarul american al Apărării a anunţat o revizuire a prezenţei militare americane în Europa, criticându-i, totodată, dur pe unii membri ai NATO cu privire la cheltuielile pentru apărare şi la poziţiile lor faţă de războiul din Iran.

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării: „Anunț astăzi o evaluare de șase luni a Departamentului Apărării, care va analiza dispozitivul de forțe și bazele militare ale Statelor Unite în Europa. Să-i spunem NATO 3.0. Să nu existe nicio îndoială: aceasta va fi o evaluare reală. Scopul este să ne asigurăm că NATO avansează rapid și ireversibil către un model în care Europa preia inițiativa, asumându-și responsabilitatea principală pentru apărarea continentului. Ne asigurăm că forțele noastre sunt poziționate în funcție de nevoile globale ale Americii”.