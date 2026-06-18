SUA și Iran au semnat acordul de încheiere a războiului. Detaliile înțelegerii la care au ajuns Washingtonul și Teheranul

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Trump semneaza
X.com/WhiteHouse

Protocolul de înţelegere dintre SUA şi Iran, care include şi frontul libanez, a fost semnat miercuri seara de Donald Trump, aflat în vizită în Franţa. De partea cealaltă, și Teheranul a anunțat că a parafat documentul.

autor
Alexandru Toader

„Tocmai l-am semnat”, a confirmat preşedintele Statelor Unite în faţa presei, la ieşirea din Palatul Versailles. Casa Albă a publicat ulterior un videoclip pe X cu momentul semnării.

În imagini, se vede cum Donald Trump semnează în aplauze acordul în timp ce stă la masă alături de Emmanuel Macron şi de soţia acestuia. „Bravo!”, exclamă entuziast preşedintele Republicii Franceze, în timp ce îl aplaudă solemn pe omologul său american.

Apoi, în aplauze, şeful Casei Albe îi dă documentul şi cele două stilouri lui Marco Rubio, secretarul american de stat, şi face un semn cu degetul în jos şi apoi în sus.

După ce a dat mâna cu şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, şi apoi cu Donald Trump, Emmanuel Macron adaugă în engleză: „Good job... Great job”.

Citește și
Putin îi cheamă pe toți cei care susțin valorile tradiționale să se mute în Rusia. Câte vize ”anti-woke” a acordat

„Acest acord deschide calea către o pace durabilă şi permite redeschiderea strâmtorii Ormuz”, a confirmat ulterior preşedintele francez pe X. „Este un pas important în direcţia bună pentru compatrioţii noştri, care va permite în curând o scădere a preţurilor la energie”, a precizat el, publicând, la rândul său, un videoclip cu semnarea istorică.

Întrebat, la încheierea cinei, despre implicarea Parisului în continuarea negocierilor dintre SUA şi Iran, preşedintele francez a afirmat că „Franţa va continua să joace acest rol de putere mediatoare, care urmăreşte să ajute şi să construiască compromisuri”. Reamintind experienţa franceză „în domeniul nuclear” şi importanţa acesteia „pentru ridicarea sancţiunilor sau menţinerea presiunii”, şeful statului s-a arătat pragmatic: „Vom continua să lucrăm. Dar, în fond, este un moment de pace”, scrie Le Figaro.

Iranul: „Acum este momentul să testăm implementarea acestui acord”

Iranul a confirmat joi că a semnat cu Statele Unite acordul care pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, aşa cum anunţase anterior preşedintele american Donald Trump, notează AFP.

"Textul memorandumului de înţelegere de la Islamabad a fost finalizat cu semnăturile preşedinţilor. Acum este momentul să testăm implementarea acestui acord", a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, citat de agenţia de presă IRNA.

El a adăugat că această semnătură a fost realizată electronic şi că o ceremonie de semnare "nu îşi are cu adevărat locul".

Mai mult, semnarea memorandumului de înţelegere între Iran şi Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu înseamnă că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă "instantaneu" şi că blocada americană asupra porturilor iraniene va lua sfârşit "imediat", a afirmat joi premierul pakistanez Shehbaz Sharif, citat de AFP.

Acest protocol "va intra în vigoare cu efect imediat şi, într-o primă etapă, Republica Islamică Iran va redeschide fără întârziere Strâmtoarea Ormuz, iar Statele Unite ale Americii vor ridica imediat blocada navală", a scris Sharif pe X.

El a confirmat, de asemenea, că o ceremonie va avea loc vineri în Elveţia "pentru a comemora acest eveniment marcant şi pentru a da startul discuţiilor tehnice". 

Sursa: News.ro Agerpres

Etichete: SUA, iran,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Alisha Lehmann a ”incendiat” internetul cu cele mai provocatoare imagini de la plajă: ”Ce iubesc eu cel mai mult”
FOTO Alisha Lehmann a ”incendiat” internetul cu cele mai provocatoare imagini de la plajă: ”Ce iubesc eu cel mai mult”
Citește și...
Stiri externe
Putin îi cheamă pe toți cei care susțin valorile tradiționale să se mute în Rusia. Câte vize ”anti-woke” a acordat

Peste 1.000 de străini care susțin valorile tradiționale ar fi obținut așa-zisa viză rusă ”anti-woke” în 2025, susțin autoritățile moscovite. Vladimir Putin îi cheamă pe toți cei care aderă la valorile sale să se mute în Rusia. 
Stiri externe
Jaf de sute de mii de euro la un magazin de lux din Germania. Hoții, urmăriți cu 40 de mașini de poliție și un elicopter

Poliţia a arestat doi suspecţi în urma unui furt la un magazin de bijuterii din centrul oraşului Munchen şi a unei urmări spectaculoase în care au fost implicate 40 de maşini ale poliţiei şi un elicopter, informează miercuri DPA.
Stiri externe
S-a lansat oficial rețeaua europeană de socializare W, fără conturi false și boți. Cine a postat primul mesaj

Reţeaua de socializare W, care doreşte să fie o alternativă europeană la reţeaua X, platforma deţinută de Elon Musk, şi-a lansat miercuri prima versiune publică, informează AFP.

Recomandări
Stiri externe
SUA și Iran au semnat acordul de încheiere a războiului. Detaliile înțelegerii la care au ajuns Washingtonul și Teheranul

Protocolul de înţelegere dintre SUA şi Iran, care include şi frontul libanez, a fost semnat miercuri seara de Donald Trump, aflat în vizită în Franţa. De partea cealaltă, și Teheranul a anunțat că a parafat documentul.

Stiri Politice
Surse: Pentru că nu are suficiente voturi, Adrian Veștea este dispus să negocieze inclusiv cu parlamentarii din AUR

​După ce mai multe partide din fosta coaliție au anunțat că nu îl vor sprijini, Adrian Veștea a declarat că acceptă orice voturi, inclusiv de la AUR.

Stiri Politice
Dominic Fritz, despre Guvernul Veștea: „Ar fi un guvern de pe Temu, nu prea funcțional, dar cu siguranță foarte scump"

USR respinge Guvernul Veștea și propune o alternativă: un guvern minoritar format din USR, PNL și UDMR. „Orice formă majoritară cred că vedem acuma este iluzorie", a declarat Dominic Fritz pentru Știrile Pro TV.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Iunie 2026

46:57

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Iunie 2026

01:46:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Adenom sau cancer de prostată? Semnele pe care bărbații nu ar trebui să le ignore după 45 de ani

16:56

Alt Text!
iBani
iBani - 18 Mai 2026

15:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Reacția lui Cristiano Ronaldo după Portugalia - RD Congo

Sport

Anglia - Croația 4-2. Debut cu dreptul pentru naționala „Celor Trei Lei” la CM 2026