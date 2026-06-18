SUA și Iran au semnat acordul de încheiere a războiului. Detaliile înțelegerii la care au ajuns Washingtonul și Teheranul

După ce a dat mâna cu şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, şi apoi cu Donald Trump, Emmanuel Macron adaugă în engleză: „Good job... Great job”.

Apoi, în aplauze, şeful Casei Albe îi dă documentul şi cele două stilouri lui Marco Rubio, secretarul american de stat, şi face un semn cu degetul în jos şi apoi în sus.

În imagini, se vede cum Donald Trump semnează în aplauze acordul în timp ce stă la masă alături de Emmanuel Macron şi de soţia acestuia. „Bravo!”, exclamă entuziast preşedintele Republicii Franceze, în timp ce îl aplaudă solemn pe omologul său american.

„Tocmai l-am semnat”, a confirmat preşedintele Statelor Unite în faţa presei, la ieşirea din Palatul Versailles. Casa Albă a publicat ulterior un videoclip pe X cu momentul semnării.

„Acest acord deschide calea către o pace durabilă şi permite redeschiderea strâmtorii Ormuz”, a confirmat ulterior preşedintele francez pe X. „Este un pas important în direcţia bună pentru compatrioţii noştri, care va permite în curând o scădere a preţurilor la energie”, a precizat el, publicând, la rândul său, un videoclip cu semnarea istorică.

Întrebat, la încheierea cinei, despre implicarea Parisului în continuarea negocierilor dintre SUA şi Iran, preşedintele francez a afirmat că „Franţa va continua să joace acest rol de putere mediatoare, care urmăreşte să ajute şi să construiască compromisuri”. Reamintind experienţa franceză „în domeniul nuclear” şi importanţa acesteia „pentru ridicarea sancţiunilor sau menţinerea presiunii”, şeful statului s-a arătat pragmatic: „Vom continua să lucrăm. Dar, în fond, este un moment de pace”, scrie Le Figaro.

Iranul: „Acum este momentul să testăm implementarea acestui acord”

Iranul a confirmat joi că a semnat cu Statele Unite acordul care pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, aşa cum anunţase anterior preşedintele american Donald Trump, notează AFP.

"Textul memorandumului de înţelegere de la Islamabad a fost finalizat cu semnăturile preşedinţilor. Acum este momentul să testăm implementarea acestui acord", a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, citat de agenţia de presă IRNA.

El a adăugat că această semnătură a fost realizată electronic şi că o ceremonie de semnare "nu îşi are cu adevărat locul".

Mai mult, semnarea memorandumului de înţelegere între Iran şi Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu înseamnă că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă "instantaneu" şi că blocada americană asupra porturilor iraniene va lua sfârşit "imediat", a afirmat joi premierul pakistanez Shehbaz Sharif, citat de AFP.

Acest protocol "va intra în vigoare cu efect imediat şi, într-o primă etapă, Republica Islamică Iran va redeschide fără întârziere Strâmtoarea Ormuz, iar Statele Unite ale Americii vor ridica imediat blocada navală", a scris Sharif pe X.

El a confirmat, de asemenea, că o ceremonie va avea loc vineri în Elveţia "pentru a comemora acest eveniment marcant şi pentru a da startul discuţiilor tehnice".