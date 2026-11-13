„Primeam mereu același răspuns: «Ne pare rău, nu îndepliniți condițiile»”, a povestit Mária Stašková, fiica pensionarei. Este vorba despre așa-numita pensie pentru soție, acordată în trecut femeilor căsătorite care nu aveau dreptul la o pensie pentru limită de vârstă în nume propriu, relatează tnlive.sk.

„Deși pensiile au fost majorate, mama nu a primit niciodată niciun ban în plus. Nu a beneficiat nici măcar de pensia de Crăciun sau de cea de-a 13-a pensie”, a adăugat Stašková.

„Potrivit legii, acest tip de pensie pentru soție nu este indexat”, a explicat Martin Kontúr, purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări Sociale.

Familia nu poate dovedi anii în care femeia a muncit

De mai bine de doi ani, familia încearcă să obțină documentele care să ateste vechimea în muncă a femeii, însă nu a reușit să dovedească întreaga perioadă în care aceasta a lucrat.

„Arhiva în care se aflau documentele pentru anii în care mama a muncit acolo, între 1947 și 1956, a ars”, a explicat fiica pensionarei.

Doamna Aurélia a muncit la câmp și în pădure și a avut grijă de mama sa, care nu se putea descurca singură. Cu toate acestea, Casa de Asigurări Sociale nu a găsit documente care să ateste activitatea ei profesională.

„În evidențele privind stagiul de asigurare ale solicitantei figurează doar perioada în care a crescut copii, respectiv opt ani și 46 de zile”, a precizat Kontúr.

Potrivit regulilor în vigoare la acea vreme, femeia ar fi trebuit să dovedească un stagiu de asigurare de cel puțin zece ani pentru a putea primi o pensie pentru limită de vârstă. Familia speră acum să găsească o altă soluție prin care pensionara să obțină măcar un venit suplimentar.

„Începând cu 1 ianuarie 2004, nu mai este posibilă depunerea unei cereri pentru acest tip de prestație”, a precizat Kontúr.

Un specialist le recomandă membrilor familiei să încerce să găsească foști colegi de muncă ai femeii, care ar putea confirma că aceasta a lucrat în anumite locuri și în perioadele respective.

„Cineva ar trebui să poată confirma că a muncit într-un anumit loc, într-o anumită perioadă”, a explicat Igor Horváth, de la Centrul de Consiliere pentru Pensii.

În Slovacia, aproximativ 60 de femei primesc o astfel de pensie pentru soție. Familia poate solicita sprijin suplimentar de la agenția pentru ocuparea forței de muncă sau de la primărie. Specialiștii recomandă, de asemenea, verificarea din timp a perioadelor de vechime în muncă.

„Timpul trece, iar începerea căutării documentelor după 40 de ani, așa cum se întâmplă în acest caz, face totul mult mai dificil”, a avertizat Horváth.