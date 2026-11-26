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Preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat săptămâna trecută că noul împrumut destinat Kievului va consta în două părţi, respectiv 25 de miliarde de euro pentru ajutor militar şi 20 de miliarde de euro pentru ajutor de altă natură, într-un efort de a ralia la iniţiativă statele membre care se opun furnizării de arme către Ucraina, potrivit Agerpres.

„Bulgaria va participa la împrumutul de 20 de miliarde de euro pentru sprijinul non-militar pentru Ucraina", le-a spus Rumen Radev jurnaliştilor la sosirea la summitul UE de la Bruxelles.

„Avem o uriaşă diaspora istorică de bulgari care trăiesc în Ucraina, dorinţa noastră este să ne concentrăm sprijinul în acea zonă. Vom contribui, dar fără bani de la Bulgaria pentru arme", a spus Radev.