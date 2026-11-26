Rumen Radev: Bulgaria se declară gata să sprijine partea din împrumutul UE pentru Ucraina destinată ajutorului civil
Bulgaria va susţine o nouă propunere de împrumut pentru Ucraina în valoare de 45 de miliarde de euro, dar numai partea destinată ajutorului non-militar, a declarat joi premierul bulgar Rumen Radev, relatează Reuters.
Generează rezumat cu AI
Preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat săptămâna trecută că noul împrumut destinat Kievului va consta în două părţi, respectiv 25 de miliarde de euro pentru ajutor militar şi 20 de miliarde de euro pentru ajutor de altă natură, într-un efort de a ralia la iniţiativă statele membre care se opun furnizării de arme către Ucraina, potrivit Agerpres.
„Bulgaria va participa la împrumutul de 20 de miliarde de euro pentru sprijinul non-militar pentru Ucraina", le-a spus Rumen Radev jurnaliştilor la sosirea la summitul UE de la Bruxelles.
„Avem o uriaşă diaspora istorică de bulgari care trăiesc în Ucraina, dorinţa noastră este să ne concentrăm sprijinul în acea zonă. Vom contribui, dar fără bani de la Bulgaria pentru arme", a spus Radev.
Video recomandate
Este sezonul Crăciunițelor, iar cultivatorii lucrează neîncetat pentru a onora comenzi din toată țara
Este sezonul Crăciunițelor, iar cultivatorii lucrează neîncetat pentru a onora comenzi din toată țara
Un pasager a încercat să deschidă ușa în timpul zborului, la bordul unui avion American Airlines
Cinci persoane, condamnate la închisoare în cazul copilului de 3 ani mort în fosa septică din curtea unei școli din Iași
Alertă sanitară la o grădiniță din Iași
Primarul din Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, mărturie despre atacul de tip mafiot
Președintele României a anunțat când crede că s-ar putea face pace în Ucraina: Iarna „avantajează” Rusia
Primarul orașului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, susține că a fost sechestrat, drogat, umilit și filmat pentru a fi șantajat
Vremea azi, 26 noiembrie. Ploi în aproape toată țara, ninsori la munte și viscol în mai multe regiuni
Miss România a stârnit controverse la Miss Universe cu un costum inspirat din operele lui Brâncuși
De ce nu recomandă medicii medicamentele pentru stimularea imunității la copii. Riscul la care îi expun pe cei mici
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit