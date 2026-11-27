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În urmă cu puțin timp, președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă de la Bruxelles, care au fost transmise LIVE pe www.stirileprotv.ro.

"Mult prea multă muncă de pregătire este necesară pentru a ajunge la o concluzie", a declarat cancelarul german Friedriech Merz joi seară, după ce a anunţat că liderii nu se vor reuni din nou vineri pentru o a doua zi de discuţii, cum era planificat.

Liderii UE nu au reuşit să se înţeleagă în privinţa modului în care să finanţeze noile priorităţi, precum apărarea şi competitivitatea, păstrând în acelaşi timp subvenţiile pentru agricultură şi plăţile pentru regiunile mai sărace.

Președintele Nicușor Dan spune că blocajul de la Bruxelles pe bugetul UE 2028-2034 a vizat doar sumele totale și că România a păstrat, în propunerea de negociere, obiectivele importante.

Șeful statului a anunțat că discuțiile vor continua în decembrie și a explicat că bugetul european are două părți importante pentru România. Prima cuprinde coeziunea și agricultura, adică fondurile europene cu care românii sunt obișnuiți și care, spune el, au adus dezvoltare în multe localități. A doua cuprinde mai multe programe grupate acum la capitolul de competitivitate.

Pentru primul capitol, România vrea să păstreze nivelul actual al banilor și să aibă mai multă libertate în felul în care îi cheltuiește.

„Și obiectivele României sunt, în ceea ce privește primul capitol, o păstrare a nivelului fondurilor europene cu care suntem obișnuiți, atât pe agricultură, cât și pe coeziune, și o flexibilitate.”, a declarat Nicușor Dan.

Printre elementele tehnice dorite de România se numără și mai mult timp pentru plata proiectelor, după încheierea perioadei de programare. Scopul este ca țara noastră să poată folosi toți banii disponibili.

„Să mai existe niște ani în care să poată să fie făcute plățile, astfel încât șansele de a absorbi toți banii ăștia să fie mai mari.”, a spus președintele.

Tot pe primul capitol, Nicușor Dan a mai cerut ca regiunile afectate de războiul din Ucraina să fie tratate cu prioritate.

Ce urmărește România pe capitolul de competitivitate

Pentru al doilea capitol, cel despre economie, șeful statului a spus că România are un decalaj de dezvoltare. Din acest motiv, firmele românești au mai puține șanse în competițiile pentru excelență. Soluția propusă este introducerea unor lanțuri de valoare, numite și lanțuri de producție.

„Astfel încât companiile mai dezvoltate din Europa să trebuiască să se asocieze cu companii din țări mai puțin dezvoltate, cum este România, și, în felul ăsta, din banii de competitivitate, România să poată să profite.”, a explicat Nicușor Dan.

În același capitol există și un segment pentru industria de apărare, inclusiv pentru mobilitate militară și infrastructură duală. România vrea ca acest subcapitol să aibă o sumă consistentă.

„Un segment dedicat industriei de apărare, inclusiv pe mobilitate militară, infrastructură duală, și interesul României este ca acest subcapitol să fie consistent.”, a precizat președintele.

Rolul României în grupul „Prietenii Coeziunii”

Președintele a spus că negocierile s-au bazat pe a treia propunere de negociere, formulată de președintele Consiliului, domnul Coșta. El a subliniat că România are un rol important în aceste discuții.

„România, împreună cu Italia, coordonează grupul de 17 state, așa-numiții Prieteni ai Coeziunii”, a afirmat Nicușor Dan.

Potrivit lui, tocmai pentru că România coordonează acest grup, pozițiile țării au fost păstrate. Deși propunerea a venit cu reduceri substanțiale față de cea de dinainte, tăierile la capitolul care contează cel mai mult pentru România au fost foarte mici.

„Reducerile cu privire la anvelopele naționale, care aici este, cum am spus, principalul interes al nostru, au fost insignifiante.”, a spus președintele.

Șeful statului a mai arătat că în propunere s-au păstrat elementele de flexibilitate cerute de România în privința cheltuirii banilor. De asemenea, la capitolul de competitivitate a rămas referința la lanțurile de valoare.

„Pe lucrurile importante suntem bine”

Întrebat, practic, despre blocajul din ziua precedentă, Nicușor Dan a spus că discuția dificilă a fost despre sumele totale și că acest lucru nu a fost o surpriză.

„Deci, pe lucrurile importante suntem bine. Dezbaterea de ieri și blocajul de ieri s-a referit la sumele totale și nu e o surpriză că s-a întâmplat asta.”, a declarat președintele.

El a comparat situația cu negocierile bugetare anterioare și a spus că astfel de momente sunt normale.

„A fost un pas înainte în dezbatere, așa cum s-a întâmplat și acum 6 ani și așa cum s-a întâmplat și acum 14 ani, e absolut firesc.”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a mulțumit echipelor care au lucrat la negociere, adică reprezentanței României și Ministerului Finanțelor. A spus că ele au fost în contact permanent și au coordonat procesul împreună cu Italia.

„Am avut tot timpul cifrele în timp real și poziția noastră a fost tot timpul transparentă și corectă.”, a mai afirmat el.

Negocierile continuă în luna decembrie.

„Am depășit această etapă”: ce se schimbă pentru România

Nicușor Dan a mai explicat că principalul indicator după care statele contribuie la bugetul Uniunii este Produsul Intern Brut. Cum PIB-ul României a crescut, spune el, și așteptările trebuie să se schimbe.

„Nu trebuie să mai avem așteptarea, cum s-a întâmplat până acum, ca România să contribuie cu un euro și să primească trei. Am depășit această etapă.”, a declarat președintele.

El a conchis că România trebuie să aibă de acum o altă socoteală.

„România s-a dezvoltat. Deci, așteptarea pe care noi trebuie să o avem din momentul acesta este ca România să contribuie cu 2 euro ca să primească 3 euro.”, a spus Nicușor Dan.

Ursula von der Leyen: „Am înregistrat progrese. Este o realizare a acestui ultim pachet de negociere”

Pe de altă parte, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis, vineri, 27 noiembrie, că s-au înregistrat progrese în ceea ce privește bugetul european.

„În primul rând, doresc să-ți mulțumesc, António, pentru eforturile depuse în vederea ajungerii la un acord privind Cadrul Financiar Multianual (CFM). Din aceste discuții reiese clar că acum trebuie să mergem mai departe. În primul rând, în ceea ce privește resursele proprii. Am înregistrat progrese. Este o realizare a acestui ultim pachet de negociere. Și oferă o bază posibilă pentru a genera veniturile de care avem nevoie pentru următorul nostru buget. Taxa pe serviciile digitale se bucură de un sprijin larg. Și văd perspective bune pentru un pachet solid de noi resurse proprii. Al doilea punct pe care doresc să-l abordez se referă la ambiție. Cele două pachete de negociere anterioare au adus deja reduceri substanțiale. Înțeleg necesitatea compromisurilor. În același timp, trebuie să rămânem fideli priorităților pe care le-am convenit împreună în ultimii ani. La fiecare Consiliu European, am solicitat mai multe acțiuni la nivel european. În al treilea rând, câteva cuvinte despre calendar. Discuțiile de astăzi au fost utile. Dar mai avem încă mult de lucru. Acum trebuie să punem toate piesele puzzle-ului laolaltă. Aceasta va fi o provocare.Dar știm cu toții că avem nevoie de un acord, astfel încât finanțarea UE să poată fi acordată încă din prima zi a următorului CFM”, a declarat von der Leyen, potrivit unui comunicat de presă al Comisiei.