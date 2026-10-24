Potrivit Agerpres, coaliția formată din trei partide a premierului populist de stânga Robert Fico ar putea pierde majoritatea parlamentară.

Însă sondajele nu indică, de asemenea, o majoritate clară pentru opoziția liberală și conservatoare în cazul în care alegerile parlamentare anticipate ar avea loc acum.

În scrutinul de sâmbătă vor fi aleși mai întâi președinții și parlamentele tuturor celor opt regiuni într-un fel de ''super alegeri'' desfășurate într-o singură zi.

În același timp, vor fi aleși primarii și consiliile municipale din aproape 3.000 de localități.

În cele două orașe mari, Bratislava și Kosice, vor fi aleși și primarii de district și consiliile de district.

Secțiile de votare s-au deschis la ora 7 (05:00 GMT). Votul ar urma să se încheie la ora 20:00, dar ar putea fi amânat în caz de probleme tehnice.

Nu vor exista proiecții oficiale, dar rezultatele parțiale vor fi publicate pe tot parcursul nopții pe măsură ce voturile sunt numărate.