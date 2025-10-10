Președinta Peru, Dina Boluarte, destituită de Parlament pentru incapacitate morală. Șase președinți în nouă ani

10-10-2025 | 09:54
Dina Boluarte
Președinta Peru, Dina Boluarte, a fost destituită în noaptea de joi spre vineri printr-un vot majoritar al Parlamentului peruan, în urma a cinci moțiuni depuse joi de principalele forțe politice din Adunare.

Mihai Niculescu

Patru din cele cinci moțiuni au fost aprobate. Moțiunile au invocat „incapacitatea morală permanentă” a președintei de a-și exercita funcțiile, conform declarațiilor președintelui Parlamentului, José Jerí.

Dina Boluarte, în vârstă de 63 de ani, a fost anterior ținta mai multor tentative de destituire, fără succes. Comentatorii și analiștii descriu perioada recentă drept cea mai severă criză politică din istoria modernă a Peru, în care șase președinți s-au perindat în mai puțin de nouă ani. Boluarte a ajuns la putere după destituirea fostului președinte Pedro Castillo, într-un context de proteste masive și violente, soldate cu cel puțin 50 de morți.

Mandatul său a fost umbrit și de mai multe scandaluri, inclusiv „Rolexgate”, legat de ceasuri și bijuterii de lux nedeclarate, dar și de o rinoplastie efectuată în secret în iulie 2023, fără notificarea Parlamentului, ceea ce contravine legii.

În ultimele săptămâni, protestele antiguvernamentale au crescut ca intensitate în Lima, alimentate de valuri de infracțiuni și crime atribuite organizațiilor de crimă organizată.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 10-10-2025 09:48

