Peru a evacuat 1.400 de turişti din Machu Picchu, în urma unor proteste. Cererile locuitorilor. FOTO

17-09-2025 | 07:33
Peru evacuează 1.400 de turişti din Machu Picchu, în urma unor proteste
Peru a evacuat peste noapte aproximativ 1.400 de turişti din gara care deserveşte cetatea incaşă Machu Picchu, în timp ce alţi aproximativ 900 au rămas blocaţi marţi, deoarece protestatarii au blocat liniile de cale ferată, transmite AFP.

Ioana Andreescu

Sit al Patrimoniului Mondial UNESCO din 1983, vechiul complex fortificat primeşte în medie aproximativ 4.500 de vizitatori pe zi, mulţi dintre ei străini, potrivit Ministerului Turismului.

Proteste şi revendicări ale localnicilor

Luni, locuitorii au aşezat buşteni şi pietre pe şine pentru a cere alegerea unei noi companii care să opereze autobuzele ce transportă vizitatorii de la gara Aguas Calientes, situată la poalele Machu Picchu, până la situl propriu-zis.

„Am reuşit să evacuăm aproximativ 1.400 de turişti” blocaţi la gară într-o operaţiune desfăşurată peste noapte, înainte de un nou blocaj marţi, a declarat ministrul Turismului, Desilu Leon, pentru postul de radio RPP.

Autorităţile nu au precizat de unde proveneau vizitatorii.

O declaraţie a Poliţiei a menţionat că 14 agenţi au fost răniţi în ciocnirile cu protestatarii în timpul deblocării temporare a şinelor, luni seară.

După ce evacuarea a fost oprită, turiştii blocaţi au declarat pentru AFP că autorităţile le-au sugerat să meargă pe jos câteva ore pentru a prinde un tren sau un alt mijloc de transport din zona Machu Picchu.

„În cazul meu, nu pot face asta pentru că soţia mea este însărcinată”, a spus turistul chilian Miguel Salas.

Leon a anunţat că este planificată o întâlnire cu autorităţile locale şi sindicatele „pentru a găsi o soluţie” la plângerile locuitorilor.

Transportul către Machu Picchu

Vizitatorii ajung la Aguas Calientes cu trenul din oraşul Cusco – fosta capitală a imperiului incaş – aflat la aproximativ 110 kilometri distanţă. De la Aguas Calientes, pot lua autobuzul până la intrarea în cetate şi se pot întoarce pe acelaşi traseu.

Contractul firmei de autobuze anterioare a expirat după o concesiune de 30 de ani, dar aceasta a continuat să furnizeze servicii, spre nemulţumirea locuitorilor, care cer ca o nouă companie, ce să răspundă intereselor lor, să fie aleasă printr-un proces de licitaţie echitabil.

Un sit istoric afectat de proteste

Machu Picchu a fost construit în secolul al XV-lea, la o altitudine de 2.500 de metri, la ordinul conducătorului incaş Pachacutec. Este considerat o minune a arhitecturii şi ingineriei, dar a fost în repetate rânduri scena protestelor localnicilor care îşi exprimau revendicările sociale.

În ianuarie anul trecut, aproximativ 1.200 de turişti au trebuit să fie evacuaţi din Machu Picchu, mulţi dintre ei fără să fi apucat să viziteze situl. Cu un an înainte, complexul a fost închis timp de 25 de zile în timpul protestelor împotriva destituirii şi arestării preşedintelui de atunci, Pedro Castillo.

Turismul este esenţial pentru economia Peru.

