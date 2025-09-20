„Mumii extraterestre”, vechi de 1.000 de ani, descoperite în Peru. Ar proveni din „adâncurile universului”

20-09-2025
mumii extraterestre
AFP

Descoperirea unor presupuse „mumii extraterestre” în Peru a generat un nou val de entuziasm după ce un avocat a declarat că amprentele lor „nu sunt umane”.

Două dintre figurile umanoide au fost prezentate lumii în cadrul unei audieri la un congres din Mexic în septembrie 2023, în timpul căreia ufologul Jaime Maussan le-a prezentat ca fiind „entități non-umane” vechi de 1.000 de ani, care probabil proveneau din „adâncurile universului”, scrie Indy100.

Dezvăluirea a fost întâmpinată cu entuziasm și ridiculizare în egală măsură, scepticii respingând presupusele cadavre extraterestre ca fiind produsul unei farsă elaborată.

Cu toate acestea, în ultima întorsătură de situație din această saga, un renumit avocat american a examinat unul dintre cadavre – numit „Maria” – și a declarat că amprentele sale nu se potrivesc cu cele ale oamenilor.

Teorii între știință și farsă

Joshua McDowell, fost procuror din Colorado și actual avocat al apărării, a examinat controversatul specimen alături de trei medici legiști independenți, tot din SUA.

Grupul a fost șocat să descopere că amprentele digitale de pe rămășițele aparent antice erau structurate în linii perfect drepte.

Acestea nu erau amprente digitale umane tradiționale”, a declarat McDowell pentru Daily Mail. „Nu am văzut niciun cerc sau spirală pe amprentele degetelor de la mâini sau de la picioare.”

El a adăugat: „Sunt un fost procuror. Sunt avocat al apărării în cauze penale. Am văzut multe amprente digitale. Și acestea nu erau amprente digitale clasice.”

Cu toate acestea, în ciuda naturii ciudate a amprentelor, McDowell a subliniat că ar fi „extrem de prematur” să se tragă concluzii cu privire la originea mumiilor.

Ipoteze despre o specie necunoscută

O posibilă explicație pentru forma lor bizară de dreptate „ar putea avea legătură cu modul în care a fost conservată pielea lor”, a recunoscut el.

Anul trecut, cercetătorii au concluzionat că „ființele” au fost îngropate timp de sute de ani în diatomee – un tip de alge care nu permit dezvoltarea bacteriilor sau ciupercilor – și astfel au rămas atât de bine conservate.

Extratereștrii”, numiți „mumiile Nazca” după regiunea peruană în care au fost descoperiți, au făcut senzație în întreaga lume datorită capetelor alungite și mâinilor cu trei degete.

În cadrul audierii din septembrie a congresului mexican, care a beneficiat de o largă mediatizare, Maussan a insistat că trupurile au fost studiate „în profunzime” atât de jurnaliști de investigație, cât și de oameni de știință.

El a spus că cercetătorii de la Universitatea Națională Autonomă din Mexic (UNAM) au folosit datarea cu carbon pentru a extrage probe de ADN din specimenele scheletice și că au descoperit că peste 30% din ADN-ul extras era „necunoscut”.

El a afirmat, de asemenea, că testele au revelat că trupurile conțineau implanturi din metale extrem de rare și că unul dintre cadavre conținea ouă.

Maussan a susținut că presupușii extratereștri nu erau mumii, ci „cadavre întregi, complete”, care „nu au fost manipulate în interior și care au o serie de elemente care le fac cu adevărat extraordinare”.

Cu toate acestea, în timp ce mulțimi de fanatici ai OZN-urilor s-au bucurat de „dovada” existenței extratereștrilor, alții rămân neconvinși.

Într-adevăr, în ianuarie, autoritățile peruviene au anunțat că cadavrele erau pur și simplu „păpuși” care fuseseră asamblate cu hârtie, lipici și metal, precum și cu oase umane și animale.

Nu sunt extratereștri, nu sunt alieni”, a declarat reporterilor arheologul criminalist Flavio Estrada.

În altă parte, istoricul latino-american Christopher Heaney a subliniat faptul că societățile precolumbiene din Peru practicau „modelarea capului”, ceea ce ducea la cranii similare cu cele observate la mumii.

El a declarat pentru Mail că „extratereștrii” ar putea fi pur și simplu rămășițe umane vechi de sute de ani.

Cu toate acestea, analiza amprentelor digitale sugerează că unele dintre mumii nu sunt păpuși sau au fost construite dintr-un alt material ciudat.

În martie, doi regizori care lucrau la un documentar despre rămășițele mumificate au afirmat că radiografiile au revelat autenticitatea mumiilor.

Cu toate acestea, ei au recunoscut că, în loc să provină de pe o altă planetă, corpurile ar putea fi dovezi ale unei noi specii afectate de „manipulare genetică”.

Sursa: Indy100.com

