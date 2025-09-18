Scheletul unui delfin antic de 12 milioane de ani, găsit în deșertul din Peru. Fosila ar putea rescrie istoria regiunii

18-09-2025 | 16:21
peru fosile
AFP

Paleontologii din Peru au dezvăluit miercuri scheletul fosilizat al unei creaturi antice, asemănătoare unui delfin, estimată a avea între 8 și 12 milioane de ani.

Sabrina Saghin

Rămășițele au fost descoperite în iulie în deșertul Ocucaje din Peru, o zonă situată la sud de capitala Lima, care odinioară făcea parte din Oceanul Pacific, scrie Reuters.

Paleontologul Mario Urbina, care a participat la descoperire, s-a referit la situl antic ca la un „hotel minunat”, explicând că munții de coastă au creat o barieră împotriva curenților puternici, făcându-l un loc ideal și calm pentru reproducerea animalelor marine. Regiunea a fost acoperită de mare timp de aproximativ 45 de milioane de ani.

Cercetătorii analizează schimbările de coastă

Cercetătorii de la Institutul Geologic, Minier și Metalurgic din Peru (INGEMET) au remarcat că descoperirea îi ajută să înțeleagă geografia trecutului și modul în care litoralul s-a schimbat de-a lungul mileniilor.

Deșerturile din Peru sunt considerate un cimitir bogat pentru speciile marine antice, cu o fosilă veche de 9 milioane de ani a unui rudă a marelui rechin alb, descoperită la începutul acestui an.

Homo floresiensis
A fost găsit un os provenit de la o specie minusculă de oameni antici. Ce se știe despre Homo floresiensis. FOTO

Rămășițe preistorice au fost găsite și în alte părți ale Peru, în regiuni îndepărtate de coastă. În aprilie 2024, experții au prezentat craniul fosilizat al celui mai mare delfin de râu cunoscut, care a locuit în ceea ce este astăzi Amazonul în urmă cu aproximativ 16 milioane de ani.

