O femeie din Peru a ascuns cocaină și ecstasy în locuri greu de imaginat. Riscă pedeapsa cu moartea în Indonezia

19-08-2025 | 22:54
O femeie din Peru a fost acuzată că a încercat să introducă ilegal în Bali cocaină și ecstasy în valoare de 70.000 de dolari (52.000 de lire sterline), ascunse în lenjeria intimă și într-o jucărie sexuală.

Sabrina Saghin

Femeia, identificată doar prin inițialele N.S., a fost oprită de vameși care au considerat că se comportă ciudat, a declarat poliția, scrie BBC.

„Narcoticele erau ascunse în șase pachete de plastic învelite în bandă adezivă neagră în interiorul unui sutien verde, trei pachete similare în lenjerie intimă neagră și o jucărie sexuală care conținea droguri, care era introdusă în corpul ei”, a declarat reporterilor Radiant, directorul unității de narcotice a poliției din Bali, care este cunoscut doar după un singur nume.

Femeia în vârstă de 42 de ani a fost acuzată în conformitate cu legile indoneziene privind drogurile și, dacă va fi găsită vinovată, ar putea fi condamnată la pedeapsa cu moartea.

Radiant a declarat că au fost găsite în total 1,4 kg (3,1 lb) de cocaină și 43 de pastile de ecstasy.

seismograf
Cutremur puternic înregistrat luni dimineață. Ce magnitudine a avut și unde a lovit

El a adăugat că femeia a mărturisit că a fost plătită cu 19.000 de dolari pentru a introduce drogurile în Bali de către o persoană pe care a cunoscut-o pe dark web în aprilie.

Ea a luat un zbor din Barcelona, Spania, către insula indoneziană, cu escală în Doha, a declarat poliția, ajungând la aeroportul internațional pe 12 august.

Femeia a fost arestată la scurt timp după ce a fost oprită la aeroport, când vameșii au alertat poliția.

Indonezia este cunoscută pentru pedepsele severe pe care le aplică pentru contrabanda cu droguri și a executat anterior străini, dar a menținut o suspendare temporară a pedepsei cu moartea din 2017.

Luna trecută, trei cetățeni britanici au scăpat de pedeapsa cu moartea după ce au fost găsiți vinovați de trafic de cocaină deghizată în pachete de Angel Delight în Indonezia.

Sursa: BBC

