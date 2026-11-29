Avertizare de cod galben de vânt puternic în București și alte 13 județe. Până când va fi în vigoare atenționarea
Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de vânt puternic, valabilă pe parcursul zilei de duminică în sudul Moldovei, Dobrogea şi cea mai mare parte a Munteniei, unde rafalele vor atinge între 50 şi 70 km/h, viscolind zăpada depusă.
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Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în judeţele: Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Teleorman, Tulcea şi Vrancea, inclusiv în municipiul Bucureşti, vântul va continua să prezinte intensificări în zonele vizate, cu viteze la rafală de 50-70 km/h, care vor viscoli zăpada deja depusă şi vor determina scăderea vizibilităţii, scrie Agerpres.
Atenţionarea va fi în vigoare până la ora 20:00.
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