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Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în judeţele: Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Teleorman, Tulcea şi Vrancea, inclusiv în municipiul Bucureşti, vântul va continua să prezinte intensificări în zonele vizate, cu viteze la rafală de 50-70 km/h, care vor viscoli zăpada deja depusă şi vor determina scăderea vizibilităţii, scrie Agerpres.

Atenţionarea va fi în vigoare până la ora 20:00.