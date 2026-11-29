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Această dezminţire vine ca răspuns la unele articole din presă potrivit cărora Serviciul Naţional de Informaţii (NIS) din Coreea de Sud ar fi propus suspendarea activităţilor sale de contraspionaj împotriva Chinei şi partajarea cu Beijingul a informaţiilor privind Taiwanul, în vederea obţinerii eliberării respectivei persoane, scrie News.ro.

„NIS depune eforturi pentru eliberarea unui cetăţean sud-coreean reţinut în China”, a declarat agenţia de informaţii într-un comunicat adresat AFP.

NIS respinge acuzațiile

„Acuzaţiile conform cărora China ar fi propus, în cadrul negocierilor, ca NIS să-şi înceteze activităţile de contraspionaj îndreptate împotriva Chinei ca condiţie pentru această eliberare sunt false”, a precizat aceasta.

Joi, postul de televiziune sud-coreean TV Chosun a difuzat un reportaj potrivit căruia NIS ar fi propus să furnizeze informaţii despre „o ţară terţă” şi să-şi suspende activităţile de contraspionaj îndreptate împotriva Chinei, în schimbul eliberării unui informator care ar fi fost arestat la sfârşitul anului 2023.

„Acordul ar fi eşuat după ce serviciile de informaţii americane au descoperit că «ţara terţă» în cauză era Taiwanul şi au ridicat obiecţii”, potrivit reportajului, care se baza pe declaraţiile unor oficiali anonimi.

Conform unui articol din cotidianul JoongAng Ilbo, bărbatul reţinut este un inginer din domeniul semiconductorilor care fusese recrutat de compania chineză ChangXin Memory Technologies (CXMT) în timp ce lucra la compania sud-coreeană Samsung Electronics, în 2016.

Identitatea informatorului rămâne neconfirmată

Se pare că s-ar fi alăturat unei alte companii chineze din sectorul semiconductorilor înainte de a fi arestat de autorităţile chineze la Hefei, în decembrie 2023.

NIS a refuzat să confirme identitatea acestuia.

În declaraţia sa către AFP, agenţia de informaţii sud-coreeană a negat, de asemenea, că negocierile ar fi eşuat din cauza obiecţiilor americane.