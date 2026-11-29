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Și un alt detaliu important: ce ceas de lux va purta cel mai cunoscut spion în noua lui aventură? Ceasurile purtate de agentul 007 au ajuns aproape la fel de ușor de recunoscut ca însuși spionul Majestății Sale.

Robert-Jan Broer, jurnalist: „Bond a avut mereu la mână un ceas interesant. În cărți, agentul poartă Rolex. Iar în primele filme, are la mână un Rolex Submariner. Mai târziu a purtat și Breitling, Seiko”.

Însă brandul care a devenit sinonim cu James Bond este altul.

Robert-Jan Broer, jurnalist: „Din 1995 încoace, Bond a purtat numai Omega, iar acest brand a jucat un rol important nu doar pentru filmele Bond, ci și pentru fani. Cred că le-a oferit acestora posibilitatea să se identifice cu agentul secret preferat și să adopte, măcar într-o anumită măsură, stilul lui, purtând același ceas ca James Bond”.

Daniel Craig, de exemplu, s-a implicat personal în designul ceasurilor pe care le-a purtat în cele 5 filme Bond în care a jucat. Cel pe care l-a avut la mână în „Spectre” a fost vândut la licitație, în 2016, cu peste 90 de mii de euro.

Robert-Jan Broer, jurnalist: „Apariția în seria Bond a fost un moment crucial pentru brand. Oamenii intrau în magazinele de bijuterii și ceasuri cerând exact același model pe care îl purta Bond, adică un Omega Seamaster”.

Pe de altă parte, Robert Pattinson, noul James Bond, este asociat cu un alt producător de ceasuri de lux. De aici și speculațiile că actorul ar putea schimba marca.

Robert-Jan Broer, jurnalist: „Robert Pattinson este ambasador al mărcii Jaeger-LeCoultre. De aceea circulă tot felul de speculații: va deveni oare Jaeger-LeCoultre noul ceas al lui Bond? Eu nu cred. Cred că marca Omega este atât de strâns legată de James Bond de mai bine de 30 de ani, încât este foarte greu să ne imaginăm o ruptură între acest brand și seria Bond”.

Filmul cu numărul 26 din seria Bond, în regia lui Denis Villeneuve, va fi lansat în 2028.