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Datele pentru trimestrul al doilea din 2026, compilate din statisticile Eurostat, ale Oficiului Național de Statistică din Marea Britanie și ale Administrației Federale a Finanțelor din Elveția, arată diferențe importante între statele europene. Indicatorul compară datoria publică brută cu valoarea economiei fiecărei țări, potrivit datelor unui studiu Eurostat, preluate de visualcapitalist.com.

Grecia, Italia și Franța, în fruntea clasamentului

Grecia înregistrează cel mai ridicat nivel al datoriei publice, de 140,8% din PIB, urmată îndeaproape de Italia, cu 139,9%. Franța ocupă locul al treilea, cu 119,1%.

Belgia se află pe poziția a patra, cu 110,2%, iar Regatul Unit și Spania completează primele șase locuri, cu 102,6%, respectiv 101,4%. Portugalia și Finlanda au, la rândul lor, datorii publice ridicate, de 92,5% și 90,2% din PIB.

La polul opus se află Elveția, cu numai 23,4% din PIB, potrivit estimării pentru întregul an 2025. Dintre țările nordice, Danemarca are o datorie de 27,1%, iar Suedia de 35,3%.

Pe ce loc este România

România ocupă locul 15, cu o datorie publică de peste 60% din PIB, potrivit datelor prezentate. Nivelul este apropiat de cel al Germaniei, dar mai redus decât cel înregistrat în Polonia și Ungaria.

Nivelul datoriei contează atunci când guvernele decid asupra unor noi cheltuieli. Statele cu împrumuturi mai mari pot fi mai vulnerabile la creșterea costurilor de finanțare, în timp ce țările cu datorii mai mici dispun, în general, de o marjă mai mare pentru investiții și pentru reacții în cazul unor șocuri economice.

Datoria publică a României a crescut accelerat în ultimii ani, în special după 2020, pe fondul deficitelor bugetare ridicate și al necesității de refinanțare a împrumuturilor ajunse la scadență. Datele Ministerului Finanțelor din noiembrie 2026 arată că România a trecut de la o datorie publică de sub 50% din PIB în 2023 la un nivel de aproape 60% în 2025, iar în 2026 este estimată depășirea pragului european de 60%.

Ministerul Finantelor

Legea stabilește că odată ce acest ultim prag este depășit, Guvernul nu va putea aproba măsuri care majorează cheltuielile totale de personal sau cheltuielile cu asistența socială din sectorul public. Asta înseamnă că pensiile și salariile bugetarilor ar urma să fie înghețate până în 2031, anul în care estimează Ministerul de Finanțe că datoria publică ar urma să scadă sub 60%.

„Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a prezentat în ședința de Guvern informarea cu tema 'Implicațiile legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, ca urmare a depășirii pragului de 60% pentru indicatorul datorie publică în PIB. Este o notă de informare care prezintă implicațiile depășirii acestui prag în conformitate cu prevederile legii responsabilității fiscal-bugetare, dar și măsurile fiscal-bugetare necesare pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice. Documentul pe care domnul ministru de Finanțe l-a prezentat arată că datoria guvernamentală a României a ajuns la 61,1 din PIB la sfârșitul lunii august 2026, ceea ce implică aplicarea măsurilor prevăzute de cadrul legal, pe care dumneavoastră le cunoașteți și care urmează să facă obiectul unei analize la nivel guvernamental. Este un prag care a oscilat, a spus și domnul ministru de Finanțe, au fost situații în care s-a mai depășit puțin, peste 60%, apoi a coborât, iată că a revenit la 61,1%”, a declarat Dan Cărbunaru, joi, la Palatul Victoria.