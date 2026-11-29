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Preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu a declarat, la recepţia organizată de Ambasada României cu ocazia Zilei Naţionale, că, atât timp cât Republica Moldova şi România vor continua să se mândrească şi ajute reciproc, viitorul lor european comun va fi aşa cum şi l-au imaginat creatorii Unirii de la 1918: în libertate, în demnitate civică şi în identitate românească. La eveniment au participat şi premierul Vasile Tofan, preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, ministrul de Externe, Mihai Popşoi, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, şi ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, notează News.ro.

La rândul său, ambasadorul român Cristian-Leon Ţurcanu a scris pe Facebook că „atât timp cât vocile de la Kremlin ne critică neobosit, şi la Bucureşti şi la Chişinău ştim că suntem pe drumul cel bun”.. De asemenea, deputaţii din Parlamentul Republicii Moldova au marcat Ziua Naţională a României prin aplauze, după ce preşedintele Legislativului, Igor Grosu, le-a transmis un mesaj românilor de pe ambele maluri ale Prutului şi a mulţumit Bucureştiului pentru sprijinul oferit Republicii Moldova.

„Acum un secol, generaţia celor care au făcut Unirea nu ştia că va urma o nouă rupere, ocupaţia sovietică dincoace şi un regim comunist dincolo, dar şi închisoare şi moarte pentru mulţi dintre ei. Şi, dacă ar fi ştiut, sunt sigură că ar fi ales să facă acelaşi lucru. Pentru că alegerea lor nu era între o viaţă liniştită şi o viaţă în politică, ci între o Românie slabă, vulnerabilă şi salvarea identităţii româneşti într-o Românie puternică. Ce au ales ei atunci a făcut posibilă adunarea noastră de azi, în democraţie, în limba română şi, nu doar în Bucureşti sau Alba Iulia, ci şi în Chişinău. Ce alegem noi în prezent va defini unde se va afla neamul românesc peste alţi 100 de ani”, a declarat Maia Sandu.

Şefa statului a adăugat că „Unirea din 1918 ne-a adus pe toţi acasă şi am început să construim împreună”. „Apoi, a urmat ocupaţia sovietică pe partea aceasta a Prutului şi un regim comunist pe partea cealaltă. Dictatură, sărăcie. Greutăţile erau la fel de mari peste tot. Priveam România ca pe ceva interzis. Apoi, din nou, o generaţie de oameni curajoşi a ales ceva mai important decât interesul propriei vieţi. În anii ‘90, PIB-ul pe cap de locuitor era cam acelaşi în Moldova şi România. Regimurile dictatoriale aduc sărăcie egală. Apoi, an de an, am început să privim România cu mândrie. Consensul istoric pentru direcţia europeană, aderarea la NATO şi UE. (…) După aderarea la UE, România a recuperat decalajele de dezvoltare faţă de alte state europene şi a ajuns, de la un PIB pe cap de locuitor de 40% din media europeană în 2007, la circa 80% în prezent. Azi, PIB-ul per cap de locuitor în România e de peste 2 ori mai mare decât în R. Moldova”, a menţionat preşedinta.

Potrivit Maiei Sandu, „R. Moldova privea aceste progrese şi România cu speranţă”. „Situaţia politică şi economică era tot mai critică dincoace de Prut. România ajuta Republica Moldova tot mai mult şi tot mai des. Apoi, Moldova a dat jos regimul comunist. Apoi, a obţinut circulaţie fără vize în Europa, apoi a dat jos un regim oligarhic care sufoca Moldova, apoi a ţinut piept Rusiei în alegeri consecutive extrem de complicate, apoi şi-a ales, prin vot popular, destinul european. Între timp am depus cererea de aderare la UE. Planul ambiţios, aproape incredibil acum câţiva ani, de a fi gata de aderare până la sfârşitul acestui deceniu capătă contur, inclusiv în documentele oficiale ale Uniunii Europene. Şi, în ultimii ani, România a început să fie mândră de R. Moldova. Un asemenea progres poate că nu este ce şi-a imaginat generaţia Unirii, însă, cu siguranţă, este unul care merită celebrat”, a spus preşedinta.

Ea a adăugat că „atât timp cât Moldova şi România vor continua să se mândrească şi ajute reciproc, viitorul nostru european comun va fi aşa cum şi l-au imaginat creatorii Unirii de la 1918: în libertate, în demnitate civică şi în identitate românească”: „Tot ce ne rămâne de făcut este să ne ridicăm la nivelul de curaj şi sacrificiu al generaţiilor trecute. Cu consecvenţă, viziune clară, integritate morală şi unitate, vom construi împreună o direcţie istorică durabilă, care să fie celebrată peste încă 100 de ani şi la Chişinău, şi la Bucureşti”.

Ambasadorul României: Atâta timp cât vocile de la Kremlin ne critică neobosit, suntem pe drumul cel bun

Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Ţurcanu, a afirmat, într-o postare pe o reţea de socializare, că 1 decembrie este „o zi a unităţii, a demnităţii şi o zi a încrederii în puterea de a transforma împreună marile idealuri în realitate”.

„Noi suntem împreună – nu din întâmplare, ci pentru că ne dorim. Ne dorim, în egală măsură, să construim împreună. Liber şi conştient. Această realitate este, în acelaşi timp, o mare oportunitate şi o responsabilitate. Cred în forţa unei viziuni care transformă apropierea în dezvoltare, solidaritatea în proiecte concrete şi încrederea în rezultate. Interconectările energetice, infrastructura, investiţiile, educaţia şi cultura dau substanţă acestei relaţii. Dar nu trebuie să ne mulţumim cu ceea ce am realizat deja. Avem lucruri nerezolvate. Avem angajamente de îndeplinit şi oportunităţi de valorificat. Trebuie să obţinem rezultate concrete în toate domeniile agendei comune, dar şi bilaterale, astfel încât noi să devenim un exemplu european de unitate. (…) Atâta timp cât vocile de la Kremlin ne critică neobosit, şi la Bucureşti şi la Chişinău ştim că suntem pe drumul cel bun!”, a adăugat Cristian-Leon Ţurcanu.

„Şi noi, ca români, toţi aici, unul ca unul, cu documente sau fără documente, chiar şi acei care nu recunosc public, oricum sunteţi români. Voi nu ştiţi că sunteţi români, vă spun eu. Să mergem, să spunem La mulţi ani, România, şi să-i mulţumim pentru tot ce face pentru Republica Moldova”, a declarat Igor Grosu la finalul şedinţei Parlamentului din 27 noiembrie.

Ulterior, deputaţii s-au ridicat în picioare şi au aplaudat.

Potrivit imaginilor video din plen, însă, nu toţi reprezentanţii Partidului Socialiştilor şi ai Partidului Comuniştilor s-au ridicat pentru a aplauda România, notează TV Moldova 1.