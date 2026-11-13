Reducerea capacităților de rafinare a petrolului în Europa, pe fondul tranziției energetice și al renunțării treptate la combustibilii fosili, ar putea afecta serios capacitatea Alianței de a susține operațiuni militare pe termen lung, avertizează un studiu realizat sub egida NATO, scrie Politico.

Documentul, publicat în septembrie, analizează un posibil conflict în următorul deceniu, în care ar fi implicate statele europene membre ale Alianței și forțe de întărire trimise din America de Nord. Potrivit cercetătorilor, necesarul de combustibil al aviației militare ar putea depăși resursele disponibile.

Avertismentul vine într-un context de securitate tot mai tensionat, marcat de acțiuni de război hibrid și presupuse operațiuni de sabotaj atribuite Rusiei. În timp ce statele NATO alocă miliarde de euro pentru avioane, tancuri, rachete și drone, cercetătorii atrag atenția că lipsa combustibilului ar putea deveni o vulnerabilitate majoră a capacității de apărare.

„Din perspectiva pregătirii militare, accesul la combustibil (...) este extrem de important. NATO are nevoie de surse de energie fiabile pentru a descuraja agresiunile și pentru a se apăra, iar uneori aceste nevoi de apărare colectivă înseamnă că armata trebuie să aibă prioritate”, a declarat un oficial militar de rang înalt din cadrul Alianței.

Europa a pierdut un sfert din rafinării

Cercetătorii NATO identifică printre cauzele deficitului politicile de decarbonizare promovate de Uniunea Europeană și de statele aliate. Acestea au încurajat investițiile în energie regenerabilă, dar au contribuit și la închiderea unor rafinării de petrol esențiale pentru asigurarea rezervelor de combustibil necesare armatei.

În consecință, statele europene membre NATO riscă să se confrunte cu o disponibilitate insuficientă de motorină și kerosen pentru aviație.

„Raportul a fost distribuit la niveluri destul de înalte în cadrul NATO și în rândul statelor membre. Urgența acestui raport și simulările incluse în el (...) sunt, fără îndoială, motivate de actualul context geopolitic”, a declarat un purtător de cuvânt al Centrului de Excelență NATO pentru Securitatea Energetică, instituția care a realizat cercetarea.

Datele FuelsEurope și ale Comisiei Europene arată că aproximativ un sfert dintre rafinăriile de petrol de pe continent au fost închise începând din 2009. Astfel, Europa a pierdut o capacitate de rafinare de milioane de barili pe zi și mai dispune de aproximativ 70 de rafinării operaționale capabile să asigure necesarul intern de combustibil pentru avioane.

Cum ar putea NATO să-și extindă capacitatea de rafinare rămâne o întrebare fără un răspuns clar, a declarat un oficial european de rang înalt din domeniul securității. Acesta a subliniat însă că situația „nu reprezintă un motiv pentru abandonarea tranziției verzi”.

Problema se află și pe agenda Bruxellesului, unde au fost inițiate demersuri pentru consolidarea capacităților de rafinare ale Uniunii Europene. Acestea au scăzut cu 10% în ultimii 20 de ani, cu efecte inclusiv asupra securității și apărării, după cum a avertizat luna trecută comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen.

Deficit major de combustibil din 2035

Studiul prezintă scenariul unui conflict de amploare în Europa, declanșat prin activarea Articolului 5 al NATO și care ar presupune mobilizarea unor forțe nord-americane importante.

„Sistemul își atinge limitele în scenariul pe care l-am modelat: un conflict de amploare în Europa, declanșat în baza Articolului 5 al NATO și care presupune o desfășurare semnificativă de trupe nord-americane. Într-un scenariu nefavorabil, dar realist, nicio măsură de restricționare a consumului civil nu poate echilibra sistemul începând cu mijlocul anilor 2030, fără intervenții suplimentare”, au avertizat cercetătorii.

Articolul 5 este clauza de apărare colectivă a NATO, care prevede că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor aliaților.

Potrivit estimărilor, nici măcar preluarea întregii cantități de combustibil pentru avioane destinată sectorului civil nu ar putea acoperi necesarul armatei în cazul unui conflict.

„Începând din 2035, chiar și rechiziționarea integrală a rezervelor destinate sectorului civil ar lăsa un deficit de 4,7 milioane de tone de combustibil pentru avioane”, au precizat autorii studiului. Potrivit estimărilor acestora, deficitul ar putea ajunge la 50 de milioane de tone până în 2050.

Ce soluții propun cercetătorii NATO

Autorii raportului consideră că o asemenea criză poate fi prevenită, însă este nevoie de măsuri urgente din partea statelor membre. Printre recomandări se numără menținerea capacităților existente de rafinare, extinderea rezervelor strategice de combustibil și accelerarea producției de carburanți alternativi pentru aviație.

De asemenea, cercetătorii propun diversificarea surselor de import și reducerea consumului militar prin utilizarea mai eficientă a combustibilului.

Reprezentantul Centrului de Excelență NATO pentru Securitatea Energetică consideră că dezvoltarea combustibililor alternativi ar putea contribui la reducerea dependenței Europei de furnizorii externi.

„Un aspect pozitiv al tranziției energetice, din perspectiva securității aprovizionării cu combustibil pentru apărare, este că dezvoltarea combustibililor alternativi în Europa aduce ceea ce numim o suplimentare a ofertei. Este o nouă sursă de aprovizionare pentru piață, care poate fi produsă în Europa și care poate reduce dependența de lanțurile internaționale de aprovizionare cu țiței”, a explicat acesta.

Îngrijorările privind capacitatea Europei de a asigura combustibilul necesar unui eventual conflict au fost exprimate și de secretarul general al NATO, Mark Rutte. În marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, desfășurate la New York, acesta a recunoscut că Alianța este preocupată de numărul insuficient de rafinării disponibile în eventualitatea unui război cu Rusia.

Studiul reprezintă concluziile independente ale Centrului de Excelență NATO pentru Securitatea Energetică, nu o poziție oficială a Alianței. Instituția, cu sediul la Vilnius, în Lituania, este unul dintre principalele centre de cercetare ale NATO în domeniul securității energetice și furnizează statelor membre analize și date strategice și operaționale.