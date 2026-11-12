Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că nu este o vânătoare de vrăjitoare, dar trebuie identificate neregulile, scrie News.ro.

„Astăzi am semnat ordinele de ministru pentru demararea unor controale comune, realizate de Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii şi Corpul de Control al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în aproximativ 25 de locaţii din România", anunţă, joi seară, ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a precizat că verificările vor viza ambulatorii publice şi private din Braşov, Alba Iulia, Sibiu, Iaşi, Arad, Timişoara, Bucureşti, Ploieşti, Piteşti, Constanţa şi Târgu Mureş.

„Vreau să le mulţumesc tuturor celor care mi-au scris, inclusiv pe adresa oficială a Ministerului Sănătăţii, şi mi-au semnalat neregulile cu care s-au confruntat. Informaţiile dumneavoastră sunt extrem de valoroase! Vă asigur că tratăm aceste sesizări cu maximă seriozitate şi că vom verifica cât mai multe dintre situaţiile semnalate. Vă încurajez să îmi scrieţi în continuare. Vocea dumneavoastră contează pentru mine! Experienţele pacienţilor trebuie ascultate, iar problemele semnalate trebuie să ducă la măsuri concrete", a mai transmis ministrul.

Rogobete susţine că „nu este o vânătoare de vrăjitoare": „Nu urmărim să punem presiune pe personalul medical, ci să identificăm neregulile, să sancţionăm abaterile acolo unde acestea se confirmă şi să reducem practicile care afectează accesul pacienţilor la servicii medicale".

Ministrul Sănătăţii apreciază că pacienţii au dreptul la servicii medicale accesibile, corecte şi transparente, iar regulile trebuie respectate de toată lumea.

„Cine crede că mai poate fenta sistemul, are o părere greşită despre determinarea mea!", a adăugat Rogobete.

Alexandru Rogobete a afirmat, luni seară, la un post TV, că a început un control la nivel naţional, care ar putea dura două-trei luni, inspectorii urmând a verifica programările pacienţilor, pontajele medicilor şi serviciile decontate de CNAS.

Decizia a venit după ce a sunat la mai multe spitale pentru a se programa în Ambulator, dar a constatat că la multe spitale nu se poate face acest lucru.

„Am sunat complet întâmplător în dimineaţa aceea. Am hotărât unde sun fără să anunţ pe nimeni. Am sunat la Timişoara, am sunat la Iaşi, în Bucureşti, Constanţa, Sibiu, şi am avut exemple bune, şi îi felicit (...) Am avut şi exemple grave, unde nu mi s-a răspuns deloc la telefon, unde mi s-a răspuns greu, nici nu am terminat întrebarea sau nici nu am terminat să expun problema şi din start mi s-a spus că nu există locuri decât anul viitor. Am avut locuri în care atitudinea era una, din punctul meu de vedere, greşită", a declarat ministrul Sănătăţii.

Ministrul a explicat că, în urma controlului, se va vedea "un fenomen evident": „Dacă în programator există zece pacienţi, şi la CNAS decontaţi doar doi, înseamnă că diferenţa de opt sunt pacienţi fictivi doar pentru a-şi bloca programul fictiv în ambulatoriul de specialitate. Vedem cum arată cifrele, nu vreau să mă antepronunţ, deşi am o vagă idee de ceea ce se întâmplă, dar nu vreau să spun nimic până nu vine controlul".