Fostul șef al Alianței a acuzat cele două puteri nucleare ale Europei că se află la conducerea unei „coaliții a celor care așteaptă”, în timp ce Kremlinul tergiversează negocierile de pace.

„De câteva luni, Franța și Marea Britanie încearcă să formeze o coaliție a celor dispuși să acționeze, dar aceasta a devenit mai degrabă o coaliție a celor care așteaptă. Ar trebui să o transformăm într-o «coaliție a celor care acționează», prin desfășurarea de trupe... Nu putem aștepta încheierea unui acord de pace, ci trebuie să contribuim efectiv la obținerea păcii, transmițându-i lui Putin: «Nu ne poți descuraja, iar noi îi vom ajuta pe ucraineni să-și apere infrastructura critică împotriva atacurilor»”, a declarat fostul premier danez, în vârstă de 73 de ani, pentru The Telegraph, din biroul său de la Bruxelles, potrivit The Telegraph.

Apelul lui Rasmussen la acțiune a venit în timpul negocierilor mediate de SUA între Ucraina și Rusia, desfășurate la Abu Dhabi, care s-au concentrat pe garanțiile de securitate și pe prevenirea unui nou război. Oficialii europeni nu au fost primiți la discuții, după ce Moscova s-a opus participării lor la cele două zile de negocieri, pe care Ucraina le-a descris miercuri drept „unele dintre cele mai dificile” de până acum.

Vladimir Medinski, șeful delegației ruse, a declarat după discuții: „Nu avem nicio idee ce caută europenii aici. Aceasta este o întâlnire trilaterală. Dacă vor, pot să-și petreacă timpul pe hol”.

Rasmussen, care a ocupat funcția de secretar general al NATO între 2009 și 2014, consideră că Europa trebuie să-i demonstreze lui Vladimir Putin că sprijinul acordat Ucrainei este unul serios, chiar dacă europenilor continuă să li se refuze un loc la masa negocierilor.

El a elaborat o strategie în cinci puncte pentru oprirea războiului și pentru a împiedica Europa să ajungă, „fără să-și dea seama, într-un război permanent pe continent”.

Fostul șef al NATO a cerut Germaniei, Spaniei și Greciei să-și golească stocurile de rachete interceptoare Patriot pentru a ajuta Kievul să se apere de atacurile rusești cu rachete balistice. De asemenea, el a sugerat ca NATO să extindă sistemele integrate de apărare aeriană și antirachetă asupra vestului Ucrainei, pentru a consolida apărarea acestei regiuni.