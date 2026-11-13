„Este foarte dificil să spunem”, a declarat joi, într-un interviu acordat AFP, în marja unui summit al Comunităţii Politice Europene (CPE), la Dublin, Mark Rutte, potrivit News.ro.

El a lăudat „munca aprigă” a negociatorilor Statelor Unite, Europei şi Ucrainei „pentru a pune capăt acestui război” din Ucraina.

Negocierile de la Abu Dhabi

Europenii şi americanii şi-au reafirmat marţi angajamentul pentru o securitate europeană „puternică" în momentul în care pacea va reveni în Ucraina, ţară a cărei „integritate teritorială" şi „suveranitate" trebuie garantate de orice acord viitor.

În declaraţia comună, americanii, ucrainenii şi europenii subliniază necesitatea ca această „arhitectură europeană de securitate" să se bazeze pe angajamentele deja existente, începând cu NATO.

„Este clar că un NATO puternic va rămâne în centrul apărării colective euroatlantice", se afirmă în text.

Totuşi, americanii, europenii şi ucrainenii consideră că este „esenţial să se răspundă preocupărilor de securitate postbelice şi să se reducă riscul unui conflict".

În schimb, în prima zi a negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi privind încheierea războiului din Ucraina, delegația Rusiei a cerut impunerea mai multor restricții în privința NATO.

Printre condițiile anunțate de Moscova se numără renunțarea la extinderea în continuare a Alianței, reducerea prezenței sale militare în țările care au aderat după 1997, precum și limitarea cooperării militare a blocului cu Ucraina și alte state post-sovietice.

Vineri, la summitul de la Dublin, 39 de țări europene au acceptat discuții cu Rusia privind securitatea Europei, dar numai după încheierea războiului din Ucraina, printr-o declarați semnată. Declaraţia a fost adoptată după speculaţii că Washingtonul ar putea discuta despre noul cadru european de securitate direct cu Moscova, fără implicarea europenilor.