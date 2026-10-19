Candidatul la președinție din partea dreptei naționaliste anti-imigrație (Marine Le Pen), precum și cel din partea stângii anticapitaliste (Jean-Luc Mélenchon) se întrec pentru a ajunge în prim-planul știrilor, scrie BBC.

Acest lucru agravează tensiunile actuale din Franța – atât în politică, cât și pe străzi. Parlamentul de aici este paralizat, profund divizat între trei blocuri politice rivale.

„De obicei, există un anumit tipar în acest sens. La început, atmosfera este una destul de festivă. Oamenii protestează, se distrează, adesea se aude muzică, iar apoi lucrurile iau o altă turnură.”, declară jurnalistul Francis Collings, stabilit la Paris, pentru emisiunea BBC Breakfast.

Collings spune că acest fenomen a devenit evident în ultimii ani, începând cu mișcarea „gilet jaunes” (vestele galbene) din 2018, care a protestat împotriva creșterii costului vieții timp de mai bine de un an.

Guvernul acuză extrema stângă și infractorii

„Dar teoria avansată de guvern – cu care se pare că nimeni nu este în dezacord – este că protestatarii au preocupări legitime, însă mișcarea este preluată de ceea ce guvernul descrie drept extrema stângă și infractori”, continuă el.

„Avem aproape trei elemente în această situație. Protestatarii pașnici, cei care vor să provoace haos și cei care vor să jefuiască și să dea foc la lucruri.”, spune Collings.

El observă că președintele francez Emmanuel Macron se află în ultimele șase luni ale mandatului său, adăugând: „Se poate spune că campania electorală pentru luna mai a anului viitor a început pe străzile Franței.”

Autoritățile franceze afirmă că duminică și în primele ore ale zilei de luni au avut loc 350 de arestări la Paris.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că poliția „a pierdut controlul” asupra protestelor din unele orașe în weekend, potrivit agenției de știri AFP.

Nuñez a mai spus că a existat o „lipsă de anticipare” înainte de izbucnirea violențelor și că și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron deoarece „se simțea responsabil pentru tot ce s-a întâmplat”.

Macron nu a acceptat demisia.