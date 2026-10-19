Elevul de 13 ani a fost imobilizat de polițiști și se află în custodia acestora, conform IPJ Bistrița-Năsăud.

Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean, care le acordă îngrijiri medicale.

La fața locului intervin polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publică și Biroului de Investigații Criminale ale Poliției Municipiului Bistrița, precum și polițiști din cadrul Biroului Siguranță Școlară și al Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

„În dimineaţa zilei de 19 octombrie, în jurul orei 08:40, poliţiştii au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un elev de clasa a VII-a, al unei unităţi de învăţământ din municipiul Bistriţa, ar fi agresat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev. Elevul a fost imobilizat de poliţişti şi se află în custodia acestora. Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care le acordă îngrijiri medicale”, a transmis IPJ.

Atac din motive religioase

Elevul agresor ar avea tendinţe de radicalizare, motivul agresiunii fiind religia minorului atacat, a declarat şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Bistriţa-Năsăud, Vasile Şteopoaie, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, atacul a avut loc într-o sală de clasă.

„Din păcate, avem un eveniment neplăcut, un elev de clasa a VII-a a intrat în şcoală cu un cuţit, a căutat un alt elev de clasa a VI-a căruia voia să îi facă rău. A bătut la uşă, profesoara a deschis uşa şi nu i-a dat voie să intre în clasă şi, în acel moment, a atacat profesoara, i-a aplicat câteva lovituri de cuţit în zona frunţii şi în zona lateral abdominală, profesoara a strigat după ajutor, copilul a intrat în clasă căutând persoana pe care o viza, nu a reuşit să o rănească, ceilalţi copii au încercat să o salveze şi unul dintre colegi a fost, la rândul lui, rănit. Victimele sunt în afara oricărui pericol, ancheta a fost preluată de DIICOT, se pare că minorul are ceva tendinţe de radicalizare. Elevul este din şcoală, s-a dus să caute un elev de clasa a VI-a care, spunea el, este de altă religie", a spus Şteopoaie.

El a adăugat că, în prezent, cursurile sunt suspendate."Transmit părinţilor să stea liniştiţi că situaţia este sub control, am suspendat cursurile pe rând, acei copii la care vin părinţii să îi ia acasă, pleacă acasă, ceilalţi stau sub supraveghere. Situaţia va reveni la normal, şcoala are camere de supraveghere atât pe holuri, cât şi în clase", a mai punctat inspectoratul şcolar general al ISJ Bistriţa-Năsăud.

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Bistriţa au transmis că victimele atacului sunt conştiente şi stabile."La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa au fost aduşi astăzi o femeie în vârstă de 28 de ani şi un minor în vârstă de 12 ani, care prezintă plăgi produse prin agresiune în incinta unei unităţi de învăţământ de pe raza municipiului Bistriţa. Ambii pacienţi sunt conştienţi, stabili, speriaţi şi se află în curs de investigaţii medicale la UPU-SMURD, respectiv la UPU Pediatrie", a precizat purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, Camelia Strungari.

Elevul avea cagulă și cască

Cazul a intrat în atenţia Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, fiind demarate cercetări pentru tentativă de omor calificat.

"În cauză a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, cu privire la săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor califica", a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, potrivit Agerpres.

Potrivit inspectorului şcolar general Vasile Şteopoaie, elevul care a produs atacul a revenit de câţiva ani din Spania.

Un băiat din clasa unde s-a produs atacul a povestit jurnaliştilor că elevul de 13 ani purta cagulă şi o cască în momentul atacului.

"Avea părul lung şi era îmbrăcat într-un trening. Colegii lui au zis că nu a venit la şcoală în ora aia şi apoi, când s-a sunat (pentru pauză - n.r.), a venit să vadă la noi la uşă. Avea cagulă, cască", a spus acesta.

El a adăugat că, în momentul în care profesoara de matematică a început să strige după ajutor, copiii din clasă au sărit în ajutorul acesteia, l-au împins pe atacator şi au aruncat în el cu diverse obiecte.