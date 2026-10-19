Lipsa resurselor, dificultatea de a face un plan și teama de a trece la acțiune sunt printre bariere. Ce putem face în acest context economic dificil, a explicat la emisiunea iBani Claudiu Cazacu, consultant de strategie.

Pentru unii oameni, problema este că nu au bani disponibili. Pentru alții, chiar dacă există resurse, rămâne întrebarea: de unde încep?

Claudiu Cazacu: „Cred că motivele țin de o lipsă de energie, de planificare. Pentru unii dintre ei e vorba de întrebarea «De unde încep în a-mi îndeplini visurile?». Pentru că un plan concret înseamnă, până la urmă, și resurse financiare, iar pentru alții lipsa în sine a acestor resurse financiare este problema, bariera inițială pe care nu reușesc să o depășească foarte ușor”.

Ce efect ar putea avea amânarea? Iata un exemplu care compară investiții lunare făcute de două persoane timp de 10, respectiv 15 ani. Randamentul folosit în calcul era unul ilustrativ, nu o promisiune privind câștigurile viitoare.

Claudiu Cazacu: „La 100 lei pe lună timp de 15 ani, versus timp de 10 ani, diferența este aproape de la simplu la dublu. (…) Într-un caz obținem peste 16.000 lei, în al doilea caz obținem aproape de 31.000, deci nu departe de dublul sumei în cazul în care ne-am apucat cu doar 5 ani mai devreme”.

Pentru cei care au posibilitatea să pună bani deoparte, chiar și sume mici, primul pas este definirea obiectivelor:

„Un plan concret înseamnă, în primul rând, să-ți definești obiective și să treci la fapte. Chiar dacă începi cu pași foarte mici. În mod ideal, investițiile cu sume regulate, poate lunar, poate mai mult decât o dată pe lună, sume relativ mici, gestionabile, într-un mod diversificat, sunt calea spre îndeplinirea acestor visuri, care, de cele mai multe ori, nu se poate întâmpla peste noapte. E nevoie de răbdare”, a mai spus Claudiu Cazacu.