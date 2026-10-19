Cu banii câștigați, acesta are deja un plan bine stabilit: vrea să-și achite creditul ipotecar și să cumpere un apartament pe care să-l închirieze, relatează ilgazzettino.it.

Câștigul a fost înregistrat pe 12 octombrie, la o agenție de pariuri din Cornuda, unde o astfel de sumă nu a mai fost câștigată niciodată în cei 50 de ani de activitate ai magazinului.

Nu a fost vorba despre un bilet răzuibil obișnuit, ci despre un pariu mai complex, în cadrul căruia jucătorul trebuia să indice golurile marcate în șase meciuri de fotbal diferite.

Cine este românul care a câștigat aproape 200.000 de euro

Potrivit proprietarului agenției, David Ronzani, câștigătorul este un român în vârstă de 30 de ani, care locuiește în Pederobba și lucrează într-o altă localitate din zonă. Acesta este un client destul de obișnuit al magazinului.

Bărbatul a intrat în agenție tremurând de emoție, surprins de câștigul neașteptat și fără să-și ascundă bucuria și uimirea.

„A decis deja cum va folosi banii: cu o parte își va achita ratele creditului ipotecar pe care îl plătea, iar cu restul va cumpăra un apartament pe care să-l dea în chirie”, a explicat proprietarul, potrivit publicației italiene.

El a mai dezvăluit că românul nu este la prima experiență de acest fel. În urmă cu doi ani, el a câștigat 9.000 de euro la o altă agenție de pariuri.

Cea mai mare victorie din istoria agenției

Câștigul de 191.800 de euro reprezintă un moment special pentru afacerea familiei Ronzani, deschisă în urmă cu jumătate de secol de bunicul actualului proprietar.

„Este cel mai mare câștig de când bunicul meu a deschis acest local, în urmă cu 50 de ani”, a declarat David Ronzani.

Potrivit acestuia, pariul a fost jucat de patru ori, iar fiecare dintre cele patru variante a adus un câștig de aproximativ 48.000 de euro.

Proprietarul s-a declarat mulțumit de faptul că românul a ales să folosească banii pentru a-și achita datoriile și pentru a face o investiție imobiliară, în loc să riște să-i piardă.

Câștigul a adus bucurie întregii echipe a agenției, inclusiv celor doi tineri colaboratori, Massimiliano și Angelo, pe care proprietarul îi consideră viitorii titulari ai afacerii.