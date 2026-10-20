Toate cele șase mari grupuri bancare – BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, BPCE (care reunește Băncile Populare și Casele de Economii), Crédit Mutuel și Banque Postale – sunt afectate, potrivit News.ro.

Băncile franceze „deplâng distrugerea mijloacelor lor de lucru în mai multe regiuni”, a subliniat federația profesională într-un comunicat.

Incendii și acte de vandalism în timpul manifestațiilor

De exemplu, sâmbătă a izbucnit un incendiu la intrarea într-o sucursală BNP Paribas din Quimper, în Bretania, în timpul manifestațiilor din 17 octombrie, devenite adesea violente, împotriva costului ridicat al vieții. Un alt incendiu a afectat, în aceeași zi, parterul noului sediu al companiei fintech Qonto, situat în centrul Parisului.

„Condamnăm ferm actele de vandalism comise în noile noastre birouri, în timpul manifestațiilor, precum și orice formă de violență”, a reacționat compania.

Instituțiile bancare franceze se declară, de altfel, „pe deplin mobilizate pentru a răspunde în mod personalizat nevoilor clienților lor afectați începând de sâmbătă”, procedând în special la suspendarea scadențelor sau la acordarea de avansuri, potrivit comunicatului FBF.

Mii de magazine afectate de violențele din Franța

Numărul sucursalelor bancare din Franța se ridica la aproape 33.000 la sfârșitul lunii decembrie 2025, conform datelor publice ale Băncii Centrale Europene (BCE).

Violențele urbane au afectat în acest weekend „între 2.000 și 3.000 de magazine” în Franța, a declarat marți ministrul comerțului, Serge Papin, în special în rândul lanțurilor de distribuție de mare anvergură. De exemplu, au fost jefuite magazine în cartierul Place de la République din Paris.