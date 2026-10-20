Federația Portugheză a decis luni să-l suspende pe deținătorul recordului de selecții pentru 30 de zile și să-i aplice o amendă de 255 de euro, din cauza comportamentului său din ultima pauză internațională și a deciziei sale de a părăsi brusc echipa națională. Imediat după anunțarea acestei sancțiuni, mass-media portugheză a comentat pe larg această informație, potrivit News.ro.

A Bola a făcut glume pe seama amenzii de 255 de euro pe care superstarul portughez trebuie să o achite. „Aceasta reprezintă un procent infim din salariul său anual la Al-Nassr”, notează mai întâi cotidianul, înainte de a se distra calculând cât timp îi va lua să-și achite datoria: „Este evident că Ronaldo are nevoie de doar 38,6 secunde pentru a câștiga suma necesară achitării amenzii aplicate de comisia disciplinară a FPF. Acești 255 de euro reprezintă 0,00012% din salariul anual al vedetei în vârstă de 41 de ani.”

Două măsuri, două standarde

În septembrie 2011, un caz similar cu cel al lui Ronaldo a afectat deja Seleçao, notează cotidianul portughez. Deși era unul dintre liderii echipei naționale și juca la Real Madrid, fundașul Ricardo Carvalho a părăsit și el cantonamentul, imediat după ce a aflat că nu va fi titular în meciul de calificare la Euro 2012 împotriva Ciprului. Federația a avut atunci „o mână mai grea” cu fostul jucător al AS Monaco și l-a suspendat un an, deși se vorbise chiar de o pedeapsă de douăzeci și patru de luni. Nefiind sancționat financiar, Ricardo Carvalho a fost rechemat abia trei ani mai târziu, împotriva echipei Franței (1-2), în octombrie 2014.

Invitat la emisiunea „Record na Hora” de pe canalul de televiziune NOW, directorul adjunct al cotidianului sportiv portughez Record, Vítor Pinto, și-a exprimat nemulțumirea față de lipsa de claritate a Federației și de modul de comunicare al președintelui Pedro Proença: „A fost foarte clar. A declarat: «Toți vrem ca Cristiano Ronaldo să se întoarcă», deci vorbește în numele întregii Federații. Este președintele, nu un simplu portar.”

Ulterior, jurnalistul l-a criticat pe Pedro Proença, acuzându-l că nu este pe aceeași lungime de undă cu selecționerul Jorge Jesus: „Dacă Proença spune așa ceva, înseamnă că trebuie să aibă garanții. Jorge Jesus are o personalitate aparte. Când l-a angajat, a acceptat pachetul complet. Nu poți să vrei o fațetă a lui Jorge Jesus și să o respingi pe cealaltă, cea în care își poate pierde cumpătul. Îi detest pe cei care se declară susținători ai lui Jorge Jesus și care, apoi, nu îi respectă deciziile și cuvântul dat.”

Jurnalistul portughez a cerut în cele din urmă tuturor părților să dea dovadă de mai multă onestitate pentru a pune naționala Portugaliei „mai presus de toate”. „Sancțiunea a fost pronunțată, acum ajunge”, a concluzionat el, cu un aer iritat, exprimându-și dorința de a-l revedea pe Ronaldo în tricoul național al Portugaliei, datorită „importanței sale sportive”.