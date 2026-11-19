LIVE UPDATE. Liderii celor trei mari puteri nucleare ale lumii - SUA, China și Rusia - au început discuțiile

Liderii celor trei mari puteri nucleare ale lumii - SUA, China și Rusia - poartă discuții, pentru prima dată, pe fondul conflictelor globale și tensiunilor comerciale în oraşul Shenzhen, din sudul Chinei.

Știrea este în curs de actualizare! De altfel, la acest eveniment, un ofițer militar a fost văzut purtând servieta nucleară a președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Este vorba despre un summit fără precedent care, în contextul multiplelor crize, a ridicat îngrijorări cu privire la acordurile dintre marile puteri în detrimentul altor actori internaţionali precum Ucraina şi Europa.

Înainte să înceapă ”trilaterala”, președintele SUA s-a întâlnit, separat, cu Xi Jinping, și, tot separat, cu Vladimir Putin. "Relaţia era foarte dezechilibrată şi acum este echilibrată, ceea ce este singurul lucru pe care îl căutăm", a declarat Trump la începutul întâlnirii bilaterale cu Xi, a treia din acest an între cei doi preşedinţi, potrivit Agerpres.

De asemenea, Trump l-a numit pe Putin "prieten" imediat ce a intrat în sala în care a avut loc întâlnirea bilaterală, la care au participat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, secretarul de stat american Marco Rubio, precum şi secretarul trezoreriei Scott Bessent, şi viceprim-ministrul rus Anton Siluanov. Cei doi preşedinţi au discutat despre conflictul din Ucraina, relaţiile bilaterale şi apropiata întâlnire comună cu preşedintele Chinei, a declarat consilierul Kremlinului pentru afaceri internaţionale Iuri Uşakov, potrivit Reuters, care citează agenţia rusă de ştiri TASS. La începutul întâlnirii care a durat o jumătate de oră, Trump a declarat că are "o relaţie grozavă de mulţi ani" cu Putin. Anterior, presa de stat din China şi Rusia a transmis imagini din sala în care este organizată întâlnirea istorică dintre preşedintele american Donald Trump, preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele chinez Xi Jinping.

Exclusive footage from THE meeting room All is ready for PUTIN-XI-TRUMP SUMMIT in Shenzhen https://t.co/xaASessQe7 — RTBreaking (@RT_Breaking_) November 19, 2026

Cronologia evenimentelor de astăzi, 19 noiembrie 2026 - LIVE UPDATE:

UPDATE: Două bombardiere ruseşti au zburat în apropiere Taiwanului cu câteva ore înaintea summitului Două bombardiere strategice ruseşti au survolat joi împrejurimile Taiwanului, potrivit surselor oficiale de pe insulă, cu câteva ore înaintea istoricului summit trilateral al preşedinţilor Statelor Unite, Chinei şi Rusiei, informează EFE, potrivit Agerpres. Într-un comunicat, Ministerul Apărării din Taiwan a informat despre detectarea a două avioane militare ruseşti Tu-95, care joi dimineaţă au intrat în sectorul sudic al autoproclamatei Zone de Identificare a Apărării Aeriene (ADIZ) taiwaneze, şi şi-au urmat cursul în faţa coastei estice, apoi s-au îndreptat spre nord-estul oraşului Keelung din nordul insulei. "Prin metode comune de informaţii, supraveghere şi recunoaştere, Ministerul Apărării a urmărit îndeaproape mişcările lor pe tot parcursul traseului şi a răspuns corespunzător", a precizat ministerul, care a publicat o imagine a unui bombardier Tu-95 realizată de pe un avion de vânătoare F-16 taiwanez.

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