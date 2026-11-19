De la tradiția populară din 9 martie și până la Ziua Internațională a Bărbaților, sărbătorită pe 19 noiembrie, există mai multe ocazii dedicate bărbaților.

Deși pot părea mai multe zile dedicate bărbaților, doar una este recunoscută la nivel internațional. 19 noiembrie este data la care este marcată Ziua Internațională a Bărbatului. În România, ziua de 9 martie este asociată, prin tradiția populară, cu sărbătorirea bărbaților, în timp ce alte date, precum 11 mai, sunt dedicate unor categorii specifice, cum este Ziua Tatălui.

Cum a ajuns ziua de 9 martie să fie asociată cu Ziua Bărbatului

Data de 9 martie nu este recunoscută oficial la nivel internațional drept Ziua Bărbatului, însă în România a căpătat această semnificație prin tradițiile populare și obiceiurile religioase.

Această asociere are la bază mai multe explicații. Una dintre ele este sărbătoarea celor 40 de Mucenici din Sevastia. În calendarul ortodox, pe 9 martie sunt pomeniți cei 40 de Mucenici, soldați creștini care au murit pentru credința lor. În tradiția populară, sărbătoarea a fost asociată cu bărbăția, curajul și rezistența.

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri de Mucenici este ca bărbații să bea 40 de pahare de vin, în amintirea celor 40 de sfinți. Tradiția este întâlnită în anumite regiuni ale țării și a contribuit la asocierea acestei zile cu sărbătorirea bărbaților.

Când este, de fapt, Ziua Bărbatului și ce semnificație are 19 noiembrie

Ziua Internațională a Bărbatului este sărbătorită anual pe 19 noiembrie și a fost inițiată în 1999, în Trinidad și Tobago, de profesorul Jerome Teelucksingh. Ideea unei zile dedicate bărbaților fusese propusă anterior, în 1992, de profesorul Thomas Oaster, însă inițiativa nu a avut atunci o răspândire internațională.

În ce țări este sărbătorită Ziua Internațională a Bărbatului

În numeroase țări, 19 noiembrie este marcată prin evenimente publice, campanii de informare și activități dedicate sănătății masculine. Sunt organizate acțiuni de conștientizare privind prevenirea bolilor, controalele medicale periodice și importanța unui stil de viață echilibrat.

Un alt subiect important este sănătatea mintală. Campaniile dedicate acestei zile încurajează bărbații să vorbească despre dificultățile emoționale, să renunțe la prejudecățile legate de vulnerabilitate și să solicite sprijin atunci când au nevoie.

Ziua Internațională a Bărbatului este marcată în peste 80 de țări, inclusiv în România. Printre statele care sărbătoresc această zi pe 19 noiembrie se numără:

Australia;

Statele Unite ale Americii;

India;

China;

Africa de Sud;

România;

Ungaria;

Malta;

Irlanda.

Când este sărbătorită Ziua Tatălui

În România, Ziua Tatălui este sărbătorită în fiecare an în a doua duminică din luna mai, conform Legii nr. 319/2009. Data nu este fixă, astfel că sărbătoarea poate avea loc în zile diferite de la un an la altul. În 2025, în România, Ziua Tatălui a fost marcată pe 11 mai.