În calitate de vicepremier, acesta primeşte atribuţii care îi permit să coordoneze cele mai importante structuri din cadrul Executivului.

Întrebat, joi, de ce PSD nu l-a propus direct pe Marian Neacşu pentru funcţia de prim-ministru, având în vedere atribuţiile extinse pe care acesta le-a primit în cadrul Guvernului, Sorin Grindeanu a evitat un răspuns, solicitând jurnaliştilor să îi adreseze întrebări „care ţin” de evenimentul Bucharest Forum, organizat de Institutul Aspen România şi la care preşedintele PSD a participat.

„Vă rog, o întrebare care ţine de...” a răspuns Grindeanu.

La insistenţele jurnaliştilor, preşedintele PSD a făcut trimitere la declaraţiile premierului Luca Niculescu.

„A răspuns, cred că de dimineaţă, domnul prim ministru. A răspuns de dimineaţă premierul Luca Niculescu extrem de bine la această întrebare” a adăugat Grindeanu, care a refuzat să răspundă la alte întrebări.

Ce ministere și instituții intră în coordonarea vicepremierului Marian Neacșu

Premierul Luca Niculescu a stabilit că viceprim-ministrul Marian Neacşu (PSD) primeşte atribuţii de coordonare asupra: Secretariatului General al Guvernului; Cancelariei Prim-Ministrului şi asupra unor ministere considerate cheie, precum cel al Transporturilor şi Infrastructurii; Justiţiei; Apărării Naţionale; Economiei; Agriculturii; Mediului; Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei; Proiectelor Europene; Muncii şi Ministerului Sănătăţii.

Premierul Luca Niculescu a afirmat, joi, că a decis atribuţiile vicepremierului Marian Neacşu având în vedere că acesta este ”unul dintre cei mai competenţi, meticuloşi şi bine pregătiţi oameni din administraţia română”.

”Avem nevoie să fim foarte atenţi la toate cheltuielile pe care le aprobăm”, a afirmat premierul.

"Domnul Neacşu este unul dintre cei mai competenţi, meticuloşi şi bine pregătiţi oameni din administraţia română", a declarat Luca Niculescu, întrebat despre atribuţiile care i-au fost stabilite vicepremierului Marian Neacşu.