Biletele pentru acest joc vor fi puse în vânzare pe site-ul bilete.frf.ro începând de miercuri, 21 octombrie, în jurul prânzului, și până cel târziu vineri, 6 noiembrie (sau până la epuizarea lor), potrivit News.ro.

Suporterii români beneficiază de un număr de 550 de bilete în Peluza Sud, acestea având prețul de 21 EUR (113 RON).

Fiecare comandă va putea include maximum 4 bilete, iar pentru fiecare persoană vor fi colectate următoarele date personale: nume complet, CNP, număr de telefon și adresă de e-mail.

După încheierea procesului de vânzare și transmiterea informațiilor către federația gazdă, biletele în format electronic vor fi distribuite cumpărătorilor, prin intermediul e-mailului, nu mai devreme de 9 noiembrie 2026.

România, învinsă categoric de Bosnia și Herțegovina

La ultima întâlnire dintre cele două selecționate, disputată pe 28 septembrie, la București, în Liga Națiunilor 2026/2027, România a pierdut în fața Bosniei și Herțegovinei, scor 2-4.