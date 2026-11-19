Corespondent Pro TV: „Trupul fetei a fost observat de unii părinți care își duceau copiii la o școală, în zona Bulevardului Mihai Bravu. Era în mijlocul străzii. Au sunat la 112 să anunțe. În 3 minute, spun polițiștii, au ajuns la fața locului. Din păcate, tânăra nu mai prezenta semne vitale, așa că au alertat imediat toate echipajele din zonă și au început o cercetare la fața locului. Din primele informații, polițiștii aveau motive să creadă că aceasta a fost victima unui accident rutier. Trupul ei era foarte aproape de o zonă unde se depozitau gunoaiele, o ghenă stradală, așa că s-au gândit că ar putea fi vorba despre un echipaj de la salubrizare. Undeva foarte aproape de locul accidentului a fost oprită o mașină de la salubrizare. La prima vedere, polițiștii criminaliști de la Brigada Rutieră au identificat niște urme care le dau motive să creadă că aceasta ar fi fost mașina care ar fi lovit-o pe tânără. L-au chestionat pe șoferul de la volan. Acesta le-a spus că nu a observat nicio tânără și că nu știe să fi fost implicat în vreun accident rutier. A fost testat la fața locului pentru alcool și droguri. Rezultatele au fost negative. A fost condus la sediul INML, unde i se ridică și probe de sânge.

În continuare, la fața locului, polițiștii au cercetat camerele de supraveghere cu care este dotată această autoutilitară, una destul de modernă, care are inclusiv tahograf. Acest dispozitiv este o probă destul de importantă la dosar, întrucât le va spune polițiștilor criminaliști exact traseul pe unde a trecut această mașină, dar și timpul, orele, astfel încât polițiștii vor putea să tragă o concluzie dacă această mașină a trecut exact la acel moment, exact în acel punct unde a fost găsit trupul fetei. Anchetatorii iau în calcul și ca locul impactului să fi fost în altă parte, iar trupul fetei să fi fost adus acolo. O altă probă importantă la dosar va veni de la medicii legiști. Aceștia le vor spune polițiștilor criminaliști cum mai exact a survenit decesul. După ce i se vor preleva probe de sânge, șoferul va fi dus la sediul Brigăzii Rutiere pentru alte audieri”.