Aflat la Forumul de afaceri franco-român ”Nouvelle Europe Forum 2030”, șeful Guvernului a fost întrebat de jurnaliști cum se justifică decizia recentă de delegare a atribuțiilor către vicepremierul Neacșu.

Niculescu a declarat că lierul PSD va aviza actele cu un impact bugetar deoarece i s-a ”părut” că „adaugă un filtru suplimentar”.

Luca Niculescu, prim-ministru: „Domnul Neacșu este unul dintre cei mai competenți, meticuloși și bine pregătiți oameni din administrația română. A lucrat cu multe guverne, eu îl cunosc de aproximativ patru-cinci ani, de când mă ocup de aderarea la OCDE. Am lucrat foarte bine cu domnia sa. Atunci cred că era la domnul Ciucă, pe urmă a lucrat cu domnul Ciolacu, a lucrat și în Guvernul domnului Bolojan. Și am văzut chiar oameni din opoziție care îi lăudau, îi recunoșteau meritele sale tehnice, care sunt incontestabile.

Faptul că l-am desemnat să se ocupe de avizarea acțiunilor cu un impact bugetar - actelor cu un impact bugetar în Guvern - mi se pare că adaugă un filtru suplimentar, pentru că, încă o dată, suntem în perioada construirii bugetului, avem nevoie să fim extrem de atenți la toate cheltuielile pe care le aprobăm.

Și apoi, sigur, se ocupă și de coordonarea funcțională a unor ministere. Sunt ministerele din zona social-democrată. Este ce se întâmpla și în anii trecuți în guvernele trecute, dar atunci, clar, erau mai mulți viceprim-miniștrii și fiecare dintre ei se ocupa de partidul din care era, din partidul din care făcea parte. Deci cam asta este tot ce am de spus. Vă mulțumesc”.

Liderul PSD Marian Neacșu a primit atribuții extinse în Guvern

Marian Neacșu a primit atribuții extinse în Guvern. Potrivit unei decizii a prim-ministrului, publicată în Monitorul Oficial, vicepremierul va aviza proiectele cu impact bugetar din 15 ministere, printre care Finanțe, Transporturi și Apărare.

În plus, asigură coordonarea pentru 11 portofolii. Marian Neacșu trebuie să îl informeze, însă, pe Luca Niculescu, potrivit actului semnat de premier.

Unii lideri din PNL și USR au criticat decizia și consideră că Executivul este condus, de facto, de Neacșu.

În replică, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat că și alți vicepremieri au avut atribuții extinse în alte cabinete, doar că Marian Neacșu este acum singurul vicepremier.