Declaraţia vine după publicarea în Monitorul Oficial a unei decizii a premierului Luca Niculescu, prin care sunt stabilite atribuţiile vicepremierului Marian Neacşu, relatează News.ro.

"De astăzi, PSD preia şi practic rolul de şef al Guvernului României, prin domnul Marian Neacşu, cu anunţ la vedere în Monitorul Oficial, să fie clar tuturor cine decide. Miniştrii nu îşi vor mai negocia priorităţile şi alocarea bugetară pentru proiecte, resurse umane, investiţii direct cu premierul ci cu domnul Neacşu, care avizează fiecare proiect, inclusiv al ministerelor conduse de miniştri din afara PSD. El va fi şi cel care "informează premierul", scrie fostul ministru de Externe, Oana Ţoiu, pe Facebook.

Ea arată că "vice" a rămas în titulatură doar ca să poată fugi PSD de responsabilitate, de exemplu atunci când va fi nevoie să explice, iar, de ce au blocat legea salarizării unitare în vară, promiţând măriri pe care acum le uită până în 2028, an electoral.

"Cu 23% din voturi au acum 100% din deciziile din Guvern dependente de pixul lor. Românii îşi vor cere înapoi puterea la vot în 2028, pentru un viitor bun acasă, un viitor la care continuăm să muncim zi de zi, alături de cei care ştiu că România merită mai mult, mult mai mult decât să fie ţinută în urmă sub puterea PSD", precizează Oana Ţoiu.

Ţoiu prezintă o decizie semnată de premierul Luca Niculescu, privind stabilirea atribuţiilor lui Marian Neacşu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, şi care a fost publicată în Monitorul Oficial.

"În temeiul art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2026 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale, prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, în scopul asigurării îndeplinirii priorităţilor majore din Programul de guvernare, domnul Marian Neacşu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, în calitate de viceprim-ministru, avizează proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de următoarele ministere:

a) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;

b) Ministerul Finanţelor;

c) Ministerul Afacerilor Externe;

d) Ministerul Justiţiei;

e) Ministerul Apărării Naţionale;

f) Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului;

g) Ministerul Energiei;

h) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

i) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;

j) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;

k) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene;

l) Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale;

m) Ministerul Sănătăţii;

n) Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

o) Ministerul Culturii.

(2) Domnul Marian Neacşu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, în calitate de viceprim-ministru, asigură coordonarea funcţională a următoarelor ministere şi structuri:

a) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;

b) Ministerul Justiţiei;

c) Ministerul Apărării Naţionale;

d) Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului;

e) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

f) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;

g) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;

h) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene;

i) Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale;

j) Ministerul Sănătăţii;

k) ministerul delegat pentru învăţământ preuniversitar.

Art. 2. - Domnul Marian Neacşu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, coordonează instituţiile publice şi structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Art. 3. - Domnul Marian Neacşu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, asigură informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin prezenta decizie.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia prim-ministrului nr. 334/2025 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marian Neacşu, viceprim-ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 2 iulie 2025, se abrogă" prevede decizia.

Ce atribuții avea Marian Neacșu în Guvernul Bolojan și ce se schimbă în noul Executiv

Marian Neacșu avea atribuții mai restrânse în Guvernul condus de Ilie Bolojan. În iulie 2025, vicepremierul PSD aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar și asigura coordonarea politică pentru șase ministere: Transporturi, Muncă, Sănătate, Agricultură, Justiție și Energie.

În noul Executiv, lista ministerelor pentru care Marian Neacșu are drept de avizare este extinsă la 15. Printre acestea se numără Finanțele, Afacerile Externe, Apărarea, Economia, Mediul, Dezvoltarea, Investițiile și Proiectele Europene, Educația și Cultura.

În Guvernul Bolojan, Marian Neacșu era unul dintre cei cinci vicepremieri. În Guvernul Luca Niculescu, acesta este singurul vicepremier și ocupă, în același timp, funcția de ministru al Afacerilor Interne.

În ambele guverne, vicepremierul PSD a avut responsabilitatea coordonării instituțiilor publice și a structurilor din aparatul de lucru al Guvernului, precum și obligația de a-l informa permanent pe prim-ministru despre aplicarea atribuțiilor stabilite prin decizie.