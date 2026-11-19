Cu active de peste 201 miliarde de lei la finalul anului 2025 și aproape 8,5 milioane de participanți, Pilonul II nu mai reprezintă doar un mecanism prin care angajații economisesc pentru pensie, ci și o sursă importantă de finanțare pentru economia românească. O mare parte din bani ajunge la stat, prin achiziția de titluri de stat, însă fondurile au devenit și acționari importanți ai companiilor listate la Bursa de Valori București, contribuind la finanțarea mediului privat, după cum arată datele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

La finalul anului 2025, activele nete ale fondurilor de pensii private obligatorii au ajuns la 201,6 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 34% față de aceeași perioadă din 2024. Dincolo de rolul lor în asigurarea unor venituri suplimentare la pensionare, pensiile private au ajuns să conteze tot mai mult pentru finanțarea economiei României.

Titlurile de stat, principala destinație a banilor din Pilonul II

Cea mai mare parte a activelor fondurilor de pensii private este investită în titluri de stat. La 31 decembrie 2025, acestea reprezentau 65% din portofoliul Pilonului II, adică aproximativ 131 de miliarde de lei. În cazul Pilonului III, investițiile în titlurile de stat reprezintă 63,2%.

Prin achiziția acestor instrumente, fondurile de pensii finanțează datoria publică a României. Statul obține astfel resurse pentru acoperirea necesarului de finanțare, în timp ce fondurile primesc dobânzi și își diversifică investițiile.

Potrivit datelor prezentate de APAPR, fondurile de pensii dețin aproximativ 10% din datoria publică a țării și reprezintă al doilea cel mai mare cumpărător de titluri de stat, cu 27% din totalul achizițiilor.

În aceste condiții Pilonul II este considerat un investitor strategic pentru statul român. Fondurile dispun de un flux constant de contribuții și au un orizont investițional pe termen lung, ceea ce le permite să cumpere și să păstreze instrumente financiare pe perioade îndelungate.

Cum ajung banii românilor în companiile private

Pilonul II nu finanțează doar statul, iar o parte din economiile participanților ajunge pe piața de capital, unde fondurile cumpără acțiuni ale unor companii listate. La finalul lui 2025, acțiunile reprezentau 25,7% din portofoliul fondurilor de pensii private, echivalentul a aproximativ 51,85 miliarde de lei. Față de decembrie 2024, când ponderea era de 23,1%, investițiile în această categorie au crescut cu 2,6 puncte procentuale.

Fondurile mai aveau aproximativ 7,92 miliarde de lei investite în obligațiuni corporative, adică 3,9% din active. Aceste instrumente permit companiilor să atragă finanțare de pe piața de capital, în schimbul rambursării sumelor împrumutate și al plății dobânzilor.

Prin urmare, la finalul anului 2025, aproape 30% din portofoliul Pilonului II era reprezentat de acțiuni și obligațiuni corporative. Este vorba despre aproximativ 59,8 miliarde de lei plasați în aceste două categorii de instrumente financiare.

Investițiile în acțiuni au și un efect direct asupra pieței de capital. Potrivit APAPR, fondurile de pensii private dețin aproximativ 45-50% din free-float-ul Bursei de Valori București și peste 10% din capitalizarea totală a pieței.

Free-float-ul reprezintă acțiunile unei companii care sunt disponibile efectiv pentru tranzacționare. O asemenea participație arată importanța fondurilor de pensii pentru lichiditatea bursei și pentru structura acționariatului companiilor listate.

APAPR susține că fondurile de pensii pot deveni o sursă tot mai importantă de capital autohton pentru proiecte din infrastructură, energie, tranziție verde și digitalizare. Dezvoltarea acestor investiții ar putea contribui atât la extinderea pieței de capital locale, cât și la creșterea capacității companiilor românești de a atrage finanțare.

La finalul lui 2025, aproximativ 94% din investițiile Pilonului II erau plasate în active românești, potrivit datelor ASF. Această concentrare arată legătura strânsă dintre economiile participanților și finanțarea economiei naționale.

Ce urmează până în 2030

APAPR consideră că potențialul fondurilor de pensii private poate fi valorificat mai bine prin creșterea contribuțiilor și printr-un cadru legislativ predictibil. Una dintre propunerile prezentate de asociație este majorarea contribuției la Pilonul II de la 4,75% la 6% până în 2031. Potrivit APAPR, această majorare era prevăzută încă din legea inițială a sistemului, pentru anul 2016, și este asumată în Planul Bugetar-Structural Național pe Termen Mediu 2025-2031.

O altă propunere vizează Pilonul III, unde asociația solicită actualizarea plafonului de deductibilitate fiscală. În prezent, acesta este de 400 de euro anual pentru contribuțiile individuale și de 400 de euro pentru contribuțiile angajatorilor. APAPR susține că plafonul ar trebui majorat, fiind prezentată inclusiv o propunere legislativă pentru creșterea acestuia la 1.200 de euro pe an.

Creșterea contribuțiilor și stimularea economisirii voluntare ar putea duce la acumularea unor active mai mari, ceea ce ar extinde și capacitatea fondurilor de a finanța economia.

Astfel, Pilonul II are două funcții economice care se completează: finanțează statul prin achiziția de titluri de stat și pune capital la dispoziția companiilor prin investiții pe piața de capital. În același timp, rămâne un mecanism de economisire pentru milioane de români, ale căror contribuții trebuie administrate în primul rând în interesul lor.