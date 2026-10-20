„Miercuri vom avea un arbitru care nu glumeşte, un profesionist de cel mai înalt nivel, cu o personalitate foarte puternică. Având în vedere cât de bun este şi ce personalitate are, pare puţin probabil ca VAR-ul să joace un rol important în meci. Mă bucur foarte mult că vom avea un arbitru precum Kovacs la un meci atât de important", a spus Jose Mourinho, conform Agerpres.

El a comentat afirmaţiile făcute de Fran Soto, preşedintele Comitetului Tehnic al Arbitrilor din Spania, care a susţinut că arbitrii spanioli sunt cei mai buni din lume: „Părerea mea este că preşedintele gândeşte exact ca mine. Pentru mine, jucătorii mei sunt cei mai buni din lume, iar pentru el, arbitrii săi sunt cei mai buni. Este firesc să-şi apere arbitrii, aşa cum eu îmi apăr jucătorii, bravo lui”.

Istvan Kovacs va conduce meciul dintre Real Madrid şi RB Leipzig, care va avea loc miercuri, pe Stadionul Santiago Bernabeu, de la ora 22:00 (ora României), în etapa a treia a Ligii Campionilor.

Kovacs a mai arbitrat două meciuri în cupele europene din acest sezon

Arbitri asistenţi au fost delegaţi Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial va fi fratele lui Istvan, Szabolcs Kovacs.

Kovacs a mai condus în acest sezon în cupele europene două meciuri din preliminariile Champions League, FK Bodo/Glimt - Union Saint-Gilloise 3-2, din turul al treilea preliminar, şi Sabah FK - Hapoel Beer-Sheva 5-2, după prelungiri, din play-off.

Real Madrid ocupă locul 8, cu 6 puncte, după primele două etape ale Ligii Campionilor, în timp ce RB Leipzig se află pe 21, cu 3 puncte.